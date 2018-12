Ấn Độ: Bắt 10 Người Theo ISIS Định Tấn Công Khủng Bố

NEW DEHLI - Cơ quan chống khủng bố Ấn Độ loan báo đã bắt nhóm Hồi Giáo bị cực đoan hóa theo ISIS đang toan tính bạo động khủng bố và tấn công chính khách.10 đội viên của nhóm nằm vùng được biết với tên Harb-e-Islam bị bắt trong 1 chiến dịch an ninh tại nhiều thành phố.6 nghi can khác đang bị thẩm vấn về liên lạc với nhóm kể trên, theo tiết lộ từ Cục điều tra (NIA).1 số vũ khí và chất nổ bị tịch thu tại 1 số địa chỉ, gồm thủ đô New Dehli.Nhóm nằm vùng có thể tấn công 5, 6 mục tiêu vào dịp lễ “ngày Cộng Hòa 26-1” – kế hoạch chuẩn bị đã tiến qua giai đoạn tổ chức gây nổ, cả bằng bom người thí mạng.Dân số theo Hồi Giáo tại Ấn Độ ước lượng 175 triệu đã đóng góp 1 số rất nhỏ tân binh cho “nhà nước Hồi Giáo – ISIS”.Cộng đồng tình báo Ấn Độ báo động: giới trẻ có thể bị cực đoan hóa qua tuyên truyền bằng internet. Năm 2014 ghi nhận 4 sinh viên cơ khí đi Iraq trợ chiến ISIS – chỉ 1 người trở về.