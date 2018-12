Đội Bóng Washington Redskins Cắt Hợp Đồng Với Huawei

Hồi năm 2014, đội bóng bầu dục Washington Redskins của Mỹ đã từng ký một thỏa thuận với Huawei, để cung cấp WiFi miễn phí tại sân vận động FedEx Field. Đến khoảng cuối tháng 12/2018, theo báo cáo của Wall Street Journal, thỏa thuận đã chính thức chấm dứt, do mối lo ngại về các vấn đề bảo mật đối với thiết bị viễn thông của Huawei.Phía Huawei khẳng định rằng các thiết bị viễn thông và di động của hãng đảm bảo an toàn, không có sự nhúng tay của cơ quan tình báo Trung Quốc. Nhưng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vẫn đặt cảnh báo đỏ đối với Huawei, dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Mỹ và các nước đồng minh đã hạn chế sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, chủ yếu là trong mạng lưới chính phủ và các dự án triển khai mạng 5G.Ngay sau khi Huawei công bố thông cáo báo chí và đăng trên Twitter kỷ niệm mối quan hệ hợp tác với đội bóng Washington Redskins, Chính phủ Mỹ đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo. Sân vận động FedEx Field rất nổi tiếng và thường được các quan chức liên bang ghé thăm, nên Washington Redskins phải chấm dứt hợp tác với Huawei để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng.Mọi hoạt động của Huawei tại Mỹ đang bị ngăn chặn, không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng của Chính phủ hay mạng 5G, mà ngay cả các hợp đồng hợp tác thông thường khác cũng bắt đầu bị ngăn cấm. Rất có thể trong tương lai, Huawei sẽ hoàn toàn biến mất tại thị trường Mỹ.Nguoivietphone.com.