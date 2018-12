Hòa Thượng Thích Thái Siêu Sẽ Giảng Về Bát Nhã, Hoa Nghiêm

Hòa Thượng Thích Thái Siêu.

WESTMINSTER (VB) -- Để khởi đầu cho một năm đầy an lạc, hanh thông... không gì hơn là bạn hãy tới nghe Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết pháp về những giáo lý cốt tủy nhà Phật trong những ngày đầu năm 2019...Bản thân Hòa Thượng Thích Thái Siêu cũng là một học giả nổi tiếng, và đề tài Hòa Thượng sẽ thuyết pháp tại Little Saigon tuần sau sẽ là Bát Nhã và Hoa Nghiêm, hai hệ tư tưởng lớn của Đại thừa, vừa xuyên suốt vào nhau, vừa mở ra cả một chân trời Bồ Đề Tâm cho hành giả.Hộïi Phật Học Đuốc Tuệ đã gửi lời mời đồng hương tham dự buổi thuyết pháp của HT Thích Thái Siêu về đề tài Bát Nhã và Hoa Nghiêm từ 2PM-6PM Chủ Nhật 6 tháng 1/2019 tại Hội Trường Việt Báo, 14841 Moran St. Westminster, CA92683.Hòa Thượng Thích Thái Siêu một vị thầy vừa có tài thuyết pháp với các dẫn chứng cụ thể, vừa nêu cao giáo lý thâm diệu và vừa làm dễ hiểu hơn, gắn liền giáo lý với đời sống đời thường của Phật tử.Hòa Thượng Thích Thái Siêu quê ở làng Văn Sơn, Quận Thanh Hải, Phan Rang. Thầy xuất gia năm 1957 tại tổ đình Sắc Tứ Thiền Lâm Tự ở Thôn Đắc Nhơn, Quận Bửu Sơn, tỉnh Ninh Thuận.Theo các tiểu sử phổ biến trên mạng, cho biết chỉ trong bốn năm tu học tại Sắc Tứ Thiền Lâm Tự, Hòa Thượng đã học xong hai thời khóa tụng, bốn quyển luật nhỏ, giáo lý cơ bản, tư cách làm chú Tiểu, tư cách hầu Thầy và nhất là cách Phát Tâm Bồ Đề.Sau khi được duyệt xét qua hai lãnh vực Đạo Đức và Học Vấn bởi sư huynh Điển Tọa Đỗng Hải và Bổn Sư xong, Hòa thượng được sư phụ cho ra Phật Học Viện Phổ Đà, tại Đà Nẵng năm 1961. Bấy giờ ở đây chỉ chuyên tu, chuyên học nội điển và Anh văn.Vào năm 1962, Hòa thượng được thọ giới sa di, Hòa thượng Tôn Thắng làm Đàn Đầu.Giữa năm 1966, Hòa Thượng được nhập chúng vào Phật Học Viện Hải Đức- Trung phần Nha Trang, tọa lạc trên đồi Trại Thủy. Ở đây học tăng được học song song hai chương trình: Nội Điển và Ngôn Ngữ Hán-Anh-Pháp.Sau khi đậu Tú Tài phần 1- ban B, năm 1970, Hòa Thượng được đưa vào Phật Học Viện Giác Nguyên, Bến Vân Đồn, Quận 4, Sài Gòn, để tiếp tục học xong chương trình trung học. Năm 1971, Hòa Thượng đậu Tú Tài phần II- ban B và văn bằng Trung Học Phật Giáo.Năm 1974, toàn bộ tăng sinh ở Phật Học Viện Giác Nguyên được đưa qua Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp. Hòa Thượng ở tại đây ròng rã 23 năm vừa học, vừa làm Phật sự, trong những hoàn cảnh khó khăn của quê hương dân tộc.Duyên đến, năm 1997 Hòa thượng được đi du học Ấn Độ theo phong trào tăng ni Đại Học Vạn Hạnh, được sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trong sáu năm liền bên xứ Phật, Hòa Thượng học chuyên ngành ngôn ngữ Pali, Sanskrit và luật tạng tại Đại Học Delhi và Đại Học Magadha.Tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ năm 2003, Hòa Thượng được trường đại học Maha Prajna, Thái Lan mời dạy môn Pali. Cuối năm 2003, Hòa Thượng được Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt- cựu học tăng Quảng Hương Già Lam bảo lãnh sang Hoa Kỳ để giảng dạy cho Tăng Ni tại Tu Viện Liễu Quán, Warner Springs, quận San Diego.Và từ đó, Hòa Thượng Thích Pháp Siêu tuy trú xứ chính là ở Bắc California, nhưng được tứ chúng mời đi thuyết pháp và hướng dẫn khóa tu khắp Hoa Kỳ.Duyên lành đã đủ: Trong tuần lễ đầu năm 2019, Hòa Thượng Thích Pháp Siêu sẽ tới Little Saigon theo lời cung thỉnh của Hộïi Phật Học Đuốc Tuệ để thuyết pháp chủ đề Bát Nhã và Hoa Nghiêm, hai hệ tư tưởng lớn của Phật giáo.