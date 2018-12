Kiều Hối 2018 Về VN: 16 Tỷ Đô

HANOI/SAIGON -- Việt kiều rủ nhau gửi tiền về quê nhà...Bản tin VietnamNet ghi nhận: Kiều hối đạt kỷ lục khoảng 16 tỷ USD năm 2018...Bản tin ghi rằng lượng kiều hối lần lượt tăng qua các năm: 2016 đạt 11,9 tỷ USD; năm 2017 đạt 13,8 tỷ USD; năm 2018 được dự báo đạt khoảng 16 tỷ USD.Tại hội nghị kết nối kiều bào với địa phương diễn ra ở Nghệ An hôm Thứ Năm, ông Lương Thanh Nghị - Phó chủ nhiệm UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, lượng kiều hối lần lượt tăng qua các năm: 2016 đạt 11,9 tỷ USD; năm 2017 đạt 13,8 tỷ USD; năm 2018 được dự báo đạt khoảng 16 tỷ USD.Năm 2018, cả nước có gần 3.000 doanh nghiệp của kiều bào với số vốn đóng góp khoảng 4 tỷ USD. Mỗi năm có khoảng 300 - 500 lượt trí thức kiều bào về nước đóng góp chuyên môn, tham gia các chương trình hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo ở trong nước.Đặc biệt, VietnamNet ghi rằng Nghệ An là tỉnh có kiều bào đông đảo nhất cả nước, với 75.000 người đang sinh sống, làm việc và học tập ở khắp các quốc gia trên thế giới. Đã có 13 dự án của các doanh nghiệp kiều bào về đầu tư với tổng số vốn đăng ký 6.000 tỷ đồng. Hàng năm lượng kiều hối về Nghệ An khoảng 500 triệu USD.Trong khi đó, Tạp chí Tài chánh/BNews ghi về một thống kê: 70% kiều hối về Việt Nam "chảy" vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh.Khoảng 70% lượng kiều hối về Việt Nam chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 22% đổ vào lĩnh vực buôn bán bất động sản và số còn lại là hỗ trợ người thân, còn lại là vào các lĩnh vực khác.Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng tăng mạnh vào cuối năm. Ước tính đến thời điểm này, lượng kiều hối gửi về nước là 18,9 tỷ USD, chiếm 6,6% GDP cả nước.Theo các ngân hàng thương mại (NHTM), để có lượng kiều hối "chảy" về Việt Nam ngày càng tăng trong dịp trước Tết nguyên đán, các NHTM đã triển khai những chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách nhận tiền gửi từ nước ngoài, như DongA Bank, Vietcombank, Sacombank, Agribank, BIDV…Bản tin cũng ghi rằng, theo các ngân hàng cho biết, lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm. Năm nay, do Tết Nguyên đán đến sớm, gần với Noel và Tết Dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp năm mới cho người thân ăn Tết, lì xì và mừng tuổi. Vì thế, lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ rất khả quan.Riêng kiều hối gửi về Sài Gòn dự kiến cũng tăng: Thống kê của NHNN chi nhánh TP SG, trong vòng 10 tháng đầu năm 2018, lượng kiều hối chuyển qua các TCTD trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 3,8 tỷ USD. Trong các tháng cuối năm lượng kiều hối có xu hướng tăng mạnh, nên dự báo sẽ đạt con số khoảng 5,2 tỷ USD cho cả năm 2018.Ngân hàng Nhà nước cho biết, kiều hối chuyển về nước thời gian qua chủ yếu qua 4 kênh là ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế, hải quan hoặc bưu điện. Trong đó, khoảng 72% tiền gửi về qua các ngân hàng thương mại và khoảng 70% lượng kiều hối về Việt Nam chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 22% đổ vào lĩnh vực buôn bán bất động sản và số còn lại là hỗ trợ người thân, còn lại là vào các lĩnh vực khác. Ngoài ra, lượng kiều hối chủ yếu từ thị trường Mỹ (chiếm khoảng 60%), các nước châu Âu chiếm khoảng 19%, còn lại là các thị trường khác...