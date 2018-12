Gò Đống Đa, Mất Tích, Rác, Ngư Lôi, Nhà Báo...

Xuân NiệmGò Đống Đa là nơi Vua Quang Trung đánh một trận lớn, gây kinh hồn quân phương Bắc. Bây giờ gò trở thành di tích.Báo An NInh Thủ Đô kể: Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.Gò nằm trên phố Tây Sơn thuộc phường Quang Trung, Hà Nội. Xưa nơi đây thuộc đất của làng Khương Thượng, huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên. Cả khu vực này xưa kia là một khu chiến trường nơi đã diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải với 29 vạn quân Thanh xâm lược. Một trận chiến, một thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với toàn dân tộc.Báo Sao Star kể về vụ 152 du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan: Đã tìm thấy 11 người, 1 cô gái xuất hiện tại nhà thổ 'khét tiếng'...Theo thống kê mới nhất, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ được 6 người, 5 người tự ra trình diện; 3 người khác đã ra sân bay về nước, nâng tổng số những người được tìm thấy lên con số 11. Bên cạnh đó, nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết, có một cô gái Việt xuất hiện tại một nhà thổ khét tiếng.Báo Tuổi Trẻ kể: Năm 2019, TP.SG sẽ vận động không xả rác trên kênh rạch, giảm sử dụng túi nilông, điều chỉnh thời gian và chuyển đổi phương tiện thu gom rác, kêu gọi đầu tư các nhà máy đốt rác phát điện, chế tài mạnh hơn với những vi phạm vệ sinh môi trường.Bản tin Zing kể: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng vừa thông tin vật thể được phát hiện ở biển Phú Yên là quả ngư lôi phục vụ cho nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.Sáng 27/12, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về quả ngư lôi huấn luyện được ngư dân tìm thấy trên biển Phú Yên ngày 18/12.Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho biết quả ngư lôi được phát hiện là ngư lôi phục vụ cho nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.Tại sao nhà nước không nói rõ là ngư lôi Trung Quốc?Bản tin TTXVN kể: Hội Nhà báo Việt Nam đã có quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của bà Đào Thị Thanh Bình, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận...Trước đó, ngày 18/12, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận, bị bắt khi đang nhận 70.000 USD của Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.Báo SGGP kể: Nhiều sinh viên dành quá nhiều thời gian cho internet, game online, mạng xã hội.Việc kiểm soát, ngăn chặn những tác động tiêu cực đến tư tưởng chính trị của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là trên internet, mạng xã hội rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự đầu tư về các nguồn lực và sự phối hợp hiệu quả.Báo Thanh Niên kể: Hình ảnh người đàn ông đừng xe để đi vệ sinh giữa đường cao tốc gây phẫn nộ....vào hồi 10 giờ 18 ngày 25.12 tại km 27 +300 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (thuộc địa phận xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô Lacetti màu đen, BS 17K – 9774 đã có hành vi dừng xe trên đường cao tốc rồi đứng ở làn số 1 (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) đi vệ sinh.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể chuyện Đà Nẵng: Mạnh tay với tín dụng đen.Giám đốc công an TP Đà Nẵng thông tin, chỉ trong hai tháng trên địa bàn đã thu hồi 3.000 tờ rơi, áp phích liên quan đến tín dụng đen. Vay thì rất dễ nhưng khi không trả được sẽ có những cách đòi nợ kiểu xã hội đen, nạn nhân bị bắt cóc, đánh đập, thậm chí bị chém, đe dọa đến tính mạng...Kinh Tế Nông Thôn kể về đề nghị “Cấm toàn bộ mọi hình thức quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá”...Đó là kiến nghị của Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) tại Hội thảo tăng cường hoạt động tuyên truyền về việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) do Bộ TT&TT tổ chức.Báo Cảnh Sát Toàn Cầu kể chuyện: Thầy giáo làng gây dựng hàng trăm tủ sách miễn phí cho học sinh.Thầy giáo Bùi Văn Đông ở làng Nộn Khê, xã Yên Từ, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Căn phòng khách nhà thầy Đông kê những tủ sách rất gọn gàng.Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, với 3 đợt triển khai, thầy cùng các nhà trường đã thực hiện được 302 “tủ sách lớp học” ở 13 trường THCS, 10 trường tiểu học và 18 trường mầm non trên địa bàn. Ngoài ra, thầy còn thực hiện tủ sách nhỏ lẻ ở nhiều trường, tùy theo nhu cầu của các trường khác nhau.Báo Nông Nghiệp VN kể về “Thị trường vacxin lở mồm long móng: Thật, giả lẫn lộn”...Một nguồn tin của Báo NNVN, đã có không ít trường hợp sử dụng vacxin lở mồm long móng (được ghi thông tin trên bao bì là do Công ty Marial sản xuất) để tiêm phòng cho đàn gia súc, nhưng vật nuôi vẫn bị nhiễm bệnh và chết.Theo thông báo của Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (thuộc Bộ NN-NNPTNT) gửi Chi cục Chăn nuôi & Thú y các tỉnh, thành phố vào ngày 20/12/2018, gần đây, thông qua hệ thống giám sát sản phẩm của công ty và phản ánh của khách hàng, vacxin lở mồm long móng Aftopor typ 0 và Aftopor 2 typ O,A (chai 50 ml, 25 liều) đã bị làm giả và có lưu hành trên thị trường ở một số tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.Bản tin Infonet kể chuyện giang hồ Sài Gòn: Theo người dân, khoảng hơn 13h chiều ngày 26/12, hai nhóm thanh niên cầm gạch, đá, gậy để giải quyết mâu thuẫn trên đường Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ, phường 25, quận Bình Thạnh).Tại đây, 2 nhóm chửi bới, dùng gạch đá, gậy để đe dọa nhau rồi rượt đuổi. Khi sự việc xảy ra, nhiều người dân, người đi đường lo sợ đã tấp xe vào lề và đóng cửa nhà để tránh “tai bay vạ gió”.Bản tin VietnamBiz kể: Sắp khai trương đồng loạt 117 cửa hàng tiện lợi Vinmart+ trong cùng một ngày.Ngày 31/12/2018, hệ thống bán lẻ của tập đoàn Vingroup sẽ đồng loạt khai trương 117 cửa hàng tiện lợi tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Sự kiện nâng tổng số VinMart+ lên con số 1.700 cửa hàng, khẳng định vị trí nhà bán lẻ quy mô lớn nhất trên thị trường.Báo Diễn đàn Doanh nghiệp kể là vừa nhận được kiến nghị của Công ty TNHH may mặc Teamtex (thôn Tiến Lập xã Mỹ Đức huyện An Lão) liên tục bị kẻ xấu ném gạch đá phá hoại tài sản.Ông Nguyễn Trung Toàn, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Teamtex cho biết, từ nhiều tháng nay công ty ông liên tục bị kẻ xấu dùng gạch đá ném vào công ty anh gây thiệt hại về tài sản và tính mạng người lao động. Mặc dù sau mỗi sự việc xảy ra, ông Toàn đã trình báo cho chính quyền và cơ quan chức năng có thẩm quyền nhưng tất cả đều làm ngơ. Kẻ xấu vẫn tiếp tục ném gạch đá phá hoại.Bản tin VnExpress kể: Sáng 27/12, lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại Công ty TNHH Lợi Oai, chuyên sản suất đồ gỗ, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Hàng trăm công nhân đang làm việc hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.Bén vào nhiều vật liệu dễ cháy, lửa kèm khói đen nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng rộng 3.000 m2. Đám cháy đe dọa nhiều nhà dân, khu trọ xung quanh. Mọi người nháo nhào di dời đồ đạc ra khỏi nhà.... Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi và làm sập đổ toàn bộ nhà xưởng.Báo Công An kể: Công an TP. Sa Đéc bắt quả tang Nguyễn Thanh Thúy Trang (SN 1989, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) đang vận chuyển 1.500 bao thuốc lá hiệu JET và HERO trên xe máy BS: 66S1- 191.76, khi đến trước quầy nước và vé số ở khóm Hòa Khánh, P.2, TP Sa Đéc định giao cho mẹ của Trang là bà Phùng Kim Thúy (SN 1969) đang đứng bán thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.