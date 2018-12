Pakistan Bị Tố Cáo Đàn Áp Truyền Thông Tinh Vi Hơn

ISLAMABAD - Nhà báo và giới bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Pakistan cho biết: quân đội và tình báo đang lặng lẽ áp chế truyền thông bằng kiểm duyệt và hạn chế nguồn thu quảng cáo, là huyết mạch của báo chí và các ngành truyền thanh, truyền hình.Trước đây, ký giả đối đầu chính quyền quân phiệt, bị đánh đập và bỏ tù – với chính quyền hiện tại, áp chế được thực hành tinh vi hơn và không kém hung hiểm.Nhà báo kỳ cựu Qazi Salauddin từng sống qua các thời kỳ quân phiệt, xác nhận chính sách kiểm duyệt hiện nay là tệ hại hơn, và buộc tòa báo tự kiểm duyệt, là độc ác. 1 số trang mạng bị đóng – điển hình là trang mạng Urdu của đài VOA sau tường thuật về phong trào bộ tộc thiểu số phản đối chiến dịch bình định tại biên giới Afghanistan.Mashaal Radio, có liên lạc với đài Châu Âu Tự Do, đã bị cấm.Phóng viên Cyril Almeida bị truy tố sau khi phỏng vấn cựu Thủ Tướng Nawaz Sharif và ông này tố cáo quân đội ám trợ vụ tấn công khủng bố tại Mumbai (Ấn Độ) năm 2008.Nhà cầm quyền Islamabad cũng ép Twitter đình chỉ 1 số trương mục chỉ trích quân đội.Blogger được biết với tên Taha Siddiqui đang sống lưu vong tại Pháp tố cáo chế độ trong nước “treo” trương mục twitter của ông trong 72 giờ vì nội dung khách quan với các vi phạm luật pháp của giới chức đương quyền.Nhà báo Matiulla Jan bị chụp mũ “chống nhà nước” mô tả các biện pháp đàn áp có hệ thống là để bảo vệ “vỏ bọc dân chủ” của chính quyền.Bộ trưởng thông tin Fawad Chaudhry cả quyết: cần đề phòng kích động bạo lực cả trong những vụ gọi là “báng bổ đạo”.Cơ quan an ninh Pakistan đặc biệt nhậy cảm với các tường thuật về phong trào PTM của dân thiểu số Pashtun.Bộ trưởng Chaudhry giải thích lý do hạn chế: đang dẹp loạn tại biên giới.Phóng viên ngoại quốc báo tin: hàng trăm nhà báo mất việc trong 2 tháng qua vì nguồn thu quảng cáo giảm mạnh.Bộ trưởng Chaudhry biện minh: giá quảng cáo dưới chính quyền cũ là quá cao như là hối lộ, giá hiện nay đã là cao hơn giá thị trường.