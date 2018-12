TC: Đưa Luật Sư Nhân Quyền Ra Tòa Sau 3 Năm Mất Tích

BEIJING - Công an phong tỏa pháp đình khi luật sư nhân quyền Wang Quangzhang bị đưa ra xét xử sau 3 năm mất tích.Ông Wang nêu lên các vấn đề nhậy cảm với nhóm lãnh đạo Beijing như: công an tra tấn và hội viên Pháp Luân Công bị tù.Ông mất tích từ Tháng 8-2015 trong 1 đợt trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền.Tính từ ngày 9-7-2015, nhà nước Hoa Lục lập hồ sơ truy tố 709 nhà tranh đấu.Cơ quan điều tra khẳng định luật sư Wang bị ảnh hưởng của tiếp xúc lâu dài với thế lực bài-Hoa, theo hồ sơ tòa án.Công an bên ngoài tòa án của thành phố Tianjin cảnh cáo phóng viên chớ đến gần.1 nhà tranh đấu khác là Yang Chunlin, từng bị tù (cũng về tội “khuynh đảo”) hô “Wang là người tốt – tôi ủng hộ Wang” bị công an chìm đưa ra xe cảnh sát, phóng đi. 5, 6 nhà ngoại giao phương tây đến, cũng phải đứng ngoài.Amnesty International mô tả vụ xét xử luật sư nhân quyền họ Wang là đáng hổ thẹn, và là thô bạo với 1 người tranh đấu ôn hòa vì nhân quyền phổ quát mà toàn thế giới công nhận.Bà Li Wenzu, là vợ ông Wang, xác nhận bà không được thăm chồng và luật sư bên ngoài không được phép tiếp xúc.Phóng viên phương tây tường thuật: sau vài giờ điều trần, tòa giải tán, không ra phán quyết.