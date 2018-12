Chứng Khoán Dow Tăng 1,080 Điểm, Kỷ Lục/Ngày; Nợ Công Tăng: Bình Quân $10,743/Gia Đình

WASHINGTON - Trong khi đả kích Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất quá nhanh, gây bất lợi kinh tế, TT Trump tỏ ý tin tưởng vào bộ trưởng ngân khố Steve Mnuchin – ông mô tả bộ trưởng Mnuchin là nhân vật tài ba, tinh khôn.Hôm Thứ Hai, ông Mnuchin họp nối mạng với lãnh đạo 6 đại ngân hàng – hôm Chủ nhật, Bộ ngân khố loan báo: khả năng lưu hoạt của ngành ngân hàng là bình thường, là điều mà giới đầu tư nghi ngờ.Các biện pháp trấn an của bộ trưởng Mnuchin làm tăng thêm quan ngại về kế sách kinh tế của nội các Trump, nhất là sau 1 tuần lễ biến động tại thị trường chứng khóan chứng kiến chỉ số kỹ nghệ Dow Jones thấp kỷ lục từ hơn 10 năm.Cũng có tin ông Trump thăm dò khả năng cách chức thống đốc Jerome Powell, theo thông tấn Bloomberg.Khi được hỏi về sự tin cậy thống đốc Powell, TT Trump nói “FED tăng lãi suất vì thấy xung lực kinh tế quá mạnh”.Cũng có tin ông Trump định thay thế bộ trưởng Mnuchin, là người đề cử thống đốc Powell. Ông nhận biết rằng không thể bãi nhiệm ông Powell, và chuyển mục tiêu qua Mnuchin.Nhưng, ông Mnuchin là 1 thuộc cấp trung thành. Bộ trưởng Mnuchin 56 tuổi là cựu viên chức Goldman Sachs, là chuyên viên điều khiển hoạt động gây quỹ tranh cử của ứng viên TT Trump.Giới đầu tư có nhiều lý do để lo ngại trong lúc chiến tranh mậu dịch gây ra tình trạng bất ổn chưa thấy giải pháp ló dạng.Liên quan đến tình hình tài chánh Mỹ, một bản tin khác cho biết hôm Thứ Tư rằng nợ công toàn quốc Hoa Kỳ tính tới ngày 20 tháng 12 năm 2018 đã lên tới $21,863,635,176,724.12, theo Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ cho hay.Các phỏng đoán của Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ thì có 127,586,000 hộ gia đình tại Hoa Kỳ trong năm 2018. Điều này có nghĩa là nợ công chia điều cho tất cả hộ gia đình thì mỗi hộ phải là $10,743.82.Trong khi đó bản tin của báo New York Post hôm Thứ Tư cho biết rằng chứng khoán của Dow Jones đã gia tăng 1,086.25 điểm hôm Thứ Tư, là mức gia tăng lớn nhất trong một ngày từ trước tới nay -- nhiều hơn số điểm phải bù đắp vì thua lỗ 653 điểm trong phiên mở cửa ngắn hạn hôm Thứ Hai, là mức giảm sút tồi tệ nhất cho ngày trước Lễ Giáng Sinh từ trước tới nay.