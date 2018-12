Trump: Tường Biên Giới Cao 30 Feet, Chỉ Lực Sĩ Mới Vượt Qua

WASHINGTON - TT Trump mô tả tường biên giới dự định là khó vượt với di dân xâm nhập trái phép.Ông cho biết: hầu hết tường phân cách với lân bang Mexico là cao 30 feet, bằng nhà 3 tầng, chỉ đấu thủ thế vận hội có thể vuợt qua.Trong khi chờ đợi Lập Pháp nhân nhượng, cấp kinh phí, ông Trump khẳng định đề án tường biên giới là tiến trình tiến bộ và canh tân, có thể khởi công ngay tuần tới.Tuy nhiên từ khi công sở đóng cửa từ 0 giờ sáng Thứ Bảy vì TT Trump không ký ban hành luật công chi, phần lớn twiiter từ Bạch Ốc quy trách nhiệm các nhà lập pháp của đảng DC.Hôm Thứ Hai, ông loan báo đã giao thầu xây tường tại 115 dặm biên giới của Texas – qua hôm sau, ông nhắc lại: đang xúc tiến việc này cả trong khi công sở đóng cửa.Thông tin kể trên là không đúng – nhà báo nhắc: TT không thể giao hợp đồng xây dựng cho nhà thầu, là thẩm quyền luật định của “cơ quan kiểm soát thuế quan và biên giới – CBP” và Công Binh.Thực tế là hồi Tháng 3, Lập Pháp biểu quyết thuận cấp kinh phí cho 33 dặm tường tại lưu vực sông Rio Grande (nam Texas).Mặt khác, thông tin của Bộ nội an cho hay: nếu Lập Pháp chấp thuận 5 tỉ, ưu tiên là xây dựng 215 dặm, gồm 159 dặm tại Texas.653 dặm đã được xây dựng trong khuôn khổ của Secure Fence Act 2006.Ước lượng 2015 của Bộ nội an là 3.5 triệu/dặm, kinh phí của 653 dặm kể trên là 2.3 tỉ.Thứ Tư 26-12 là ngày thứ 705 trong nhiệm kỳ TT của tỉ phú New York.