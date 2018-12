Cộng Đoàn Westminster Mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2018

Hình ảnh trong Đại Lễ.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017 tại nhà thờ Blessed Sacrament Church, số 14072 Olive ST, Thành Phố Wessminster, CA 92683. Cộng Đoàn Westminster do Linh Mục Phê rô Nguyễn Văn Tuyên, làm Chánh Xứ, Cha Phó Linh Mục Phan Tấn Khởi đã long trọng tổ chức Đại lễ Giáng Sinh 2018 với sự tham dự của qúy vị Linh Mục, Nữ tu và hàng ngàn giáo dân, Thánh đường chính không đủ chổ ngồi nên Ban tổ chức đã tổ chức thêm một thánh lễ bên hội trường.Thánh lễ tại Thánh Đường do Linh Mục Phan Tấn Khởi làm chủ tế, Thánh Lễ bên hội trường do Linh Mục Phê rô Nguyễn Văn Tuyên làm chủ tếMở đầu buổi lễ vị đại diện Cộng Đoàn Westminster ông Trần Tuấn cựu Chủ Tịch Cộng Đoàn lên Chúc mừng Giáng Sinh, ông nói: “Trọng kính, Cha Chánh Xứ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, Cha Phó Xứ cùng qúy Cha đồng tế và qúy tu sĩ Nam Nữ, quan khách… Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster chúng ta cùng hân hoan mừng chúa giáng trần, ngày vinh danh Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ngày mà chúng ta đón nhận ơn cứu độ và cầu xin cho Công Đoàn Giáo Xứ chúng ta được an bình, yêu thương và hiệp nhất trong sự quan phòng của Chúa hài đồng Giêsu.Trong tâm tình nầy con xin được kính chúc quý Cha và qúy vị một mùa Giáng Sinh vui tươi Thánh Đức An Bình cùng một năm mới sức khỏe dồi dào bội phần thành công và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa…”Mở đầu Ca Đoàn Hiển Linh hát bài Dâng Lên Chúa, tiếp theo đoàn rước Chúa Hài Đồng vào Thánh Đường, trong lúc nầy Cha Phó Xứ làm lễ đặt Chúa Hài Đồng vào máng cỏ.Tiếp theo Ban Thiếu Nhi trình diễn hoạt cảnh mừng Chúa Sinh ra đời.Sau đó là nghi thức dâng lễ, sau phần dâng lễ Cha Phó Xứ giảng về ý nghĩa sự ra đời của Chúa Giêsu, Cha Phó Xứ khuyên mọi người nên buông bỏ những gì không cần thiết để trước khi ra về cùng chia xẻ với nhau. Xin chúc lành đến toàn thể qúy vị …Nghi thức lễ tiếp tục, sau đó có chương trình văn nghệ trong đó Hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh do giới trẻ Cộng Đoàn trình diễn, kết thúc buổi lễ phần rước Chúa Hài Đồng ra hang đá lớn được thiết kế bên ngoài nhà thờ.Vì là giáo xứ có rất đông giáo dân Việt Nam, Mễ Tây Cơ và giáo dân Mỹ nên linh mục chánh xứ sẽ cử hành các thánh lễ vào các giờ khác nhau để tất cả giáo dân có thể tham dự vào những giờ thuận tiện cho mình. Cao điểm của Đêm Giáng Sinh là Lễ Vọng Giáng Sinh đã được cử hành vào lúc 9 giờ tối. Thứ Hai ngày 24 tháng 12, trong Thánh lễ nầy có phần Diễn Nguyện Giáng Sinh do giới trẻ thực hiện.Ngoài ra Thánh Lễ bằng tiếng Việt: Trong ngày 24 có bốn Thánh Lễ lúc: 4:00 Pm tại Hội Trường, 5:30 Pm tại hội trường, cũng trong giờ nầy có một Thánh Lễ tại Thánh Đường.Thứ Ba ngày 25 tháng 12 năm 2018 có 3 Thánh Lễ tiếng Việt vào lúc: 6:30 sáng, 4:00 chiều và 5:45 chiều. Sau Thánh Lễ Ban tổ chức thông báo đến các gia đình đem con em đế chụp hình lưu niệm với ông Già Noel tại hang đá. Đcặc biệt, Ông già Noel do Cha Chánh Xứ Nguyễn Văn Tuyên thủ vai.Ngoài Thánh Lễ bằng tiếng Việt còn có các Thánh Lễ bằng tiếng Mỹ, tiếng Spanish…Mọi chi tiết liên lạc về giáo xứ: (714) 892-4489, Email: office@bsc-od.org hoặc vào trang web: www.blessedssacramentparish.com