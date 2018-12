Thư mời tham dự

buổi gặp gỡ thân mật với

Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh









Nhóm Thân Hữu Blogger Mẹ Nấm và Mạng Lưới Bloggers Việt Nam kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật vào lúc



13 giờ 30 trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019.



Địa điểm tổ chức tại

Hội trường Westminster, Community Services Building,

số 8200 Westminster Blvd, California.



Đây cũng là cơ hội để blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu.



Nhân dịp này Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nỗ lực chung nhằm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc.



Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương trong buổi gặp gỡ vào lúc 13 giờ 30 trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1, tại Hội trường Westminster Community Services là niềm khích lệ cho blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.



Nhóm Thân Hữu Blogger Mẹ Nấm và Mạng Lưới Bloggers Việt Nam thông báo và kính mời.



Số điện thoại liên lạc:



Hành Nhân: 281-707-2632

Ngãi Vinh Trương: 714-467-6469

Uyên Vũ: 619-642-7111

.

GHI CHÚ của Việt Báo:

Trích lược tiểu sử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, theo Wikipedia như sau.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, Việt Nam), được biết nhiều với bút danh Mẹ Nấm, là một người viết blog, hoạt động xã hội và là người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.

Từ năm 2009 đến năm 2016 Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ là nguyên nhân việc cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam. Theo báo Công an, bà còn là thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước”, “Tuyên bố công dân tự do”.

Mẹ Nấm bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 khoản 1 - tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bị tòa sơ thẩm kết án 10 năm tù. Ngày 30 tháng 11 năm 2017 tòa phúc thẩm tuyên án giữ nguyên án tù 10 năm của tòa sơ thẩm.

Tháng 6 năm 2018, Mẹ Nấm đoạt giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018 của Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) và có mặt trong danh sách đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2018.