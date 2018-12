Mất Tích, Đua Ngựa, Xe Đụng, Xuất Siêu...

Xuân NiệmDu khách Việt sang xứ Đài rồi biến mất... Có vẻ như sắp xếp này đã dàn dựng từ lâu, vì không lẽ những người biến mất hoàn toàn không thông đồng gì nhau...Bản tin VOV kể: 152 du khách Việt Nam mất tích bí ẩn ở Đài Loan.152 trong số 153 người Việt Nam du lịch đến Cao Hùng, Đài Loan vào tuần trước hiện đã mất tích, Cục Du lịch Đài Loan đã xác nhận vào hôm qua 25/12.Số du khách này chia thành 4 nhóm do một công ty lữ hành tại Việt Nam tổ chức, đã bay tới thành phố phía nam Đài Loan vào ngày 21 và 23/12, nhưng hôm 25/12, cơ quan du lịch tại Đài Loan có trách nhiệm hỗ trợ đoàn đã báo cáo với Cục Du lịch rằng họ không thể tìm thấy 152 trong tổng số 153 du khách.Báo Thanh Niên kể: Bổ sung trường đua ngựa tại Sóc Sơn vào quy hoạch.Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư của TP.Hà Nội.Báo Kiến Thức kể: Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế ô tô gây tai nạn đâm liên hoàn khiến hai bà bầu phải nhập viện cấp cứu trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).Liên quan đến vụ tai nạn ô tô đâm liên hoàn khiến hai bà bầu nhập viện trên đường Trần Duy Hưng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/12, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế gây tai nạn là Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội).Bán tin VnEconomy kể: Ước tính trong năm 2018, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đã xuất siêu 32,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,5 tỷ USD không kể dầu thô.Báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong năm 2018 xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) đạt 175,5 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.Mức xuất khẩu này đã chiếm đến gần 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.VietnamNet kể chuyện “Đi du lịch mang ớt, bò khô giấu trong vali: Bị phạt 700 triệu đồng”...Khi đi du lịch, nếu không đọc kỹ các quy định nhập cảnh, du khách có thể bị phạt tiền, thậm chí phải đi tù chỉ vì mang theo những món ăn vặt khoái khẩu ở Việt Nam.Theo tờ Taiwan News, trước tình hình dịch cúm lợn châu Phi (ASF) hoành hành tại Trung Quốc, Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA) đã tăng mức phạt đối với du khách vận chuyển trái phép thịt từ các nước có dịch vào Đài Loan từ 18/12.Theo đó, mức phạt cho hành khách vận chuyển trái phép thịt từ các nước có dịch vào Đài Loan tăng từ 50.000 Đài tệ (gần 38 triệu đồng) lên 200.000 Đài tệ (hơn 150 triệu đồng) cho lần vi phạm đầu tiên. Tiền phạt với những người vi phạm từ hai lần trở lên tăng từ 500.000 Đài tệ (378 triệu đồng) lên một triệu Đài tệ (756 triệu đồng = 32.531,06 USD).VietnamPlus kể: Ngày 26/12, chuyến bay VJ513 dự kiến khởi hành từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 6 giờ. Tuy nhiên, khi máy bay bắt đầu tăng tốc chạy đà để cất cánh thì đột ngột giảm tốc rồi quay lại sân đậu để kiểm tra.Về vấn đề này, đại diện Vietjet Air cho hay, sau khi phát hiện có cảnh báo kỹthuật, cơ trưởng quyết định tạm dừng chuyến bay để kiểm tra.Sau khi kiểm tra kỹ thuật, tàu bay đủ điều kiện đưa vào khai thác trở lại, tất cả các hành khách trên huyến bay VJ513 tiếp tục hành trình lúc 9 giờ cùng ngày.Báo Gia Đình Mới kể: Người mẹ trẻ sinh năm 1995 ở Hà Tĩnh bỏ lại bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang gửi cho con trai 2 tuổi rồi nhảy cầu tự tử....Nội dung trong bức thư có nhắc đến việc H. và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn thời gian gần đây.Được biết, H. hiện có chồng và 1 con trai 2 tuổi. Khoảng 1 tháng trở lại đây, H. đã chuyển về ở bên nhà ngoại tại thôn Yên Khánh, Cẩm Vịnh.Báo Người Đưa Tin kể: Liên quan đến vụ việc "Phó trưởng công an xã bị tố dùng dao đánh vỡ xương bàn tay người dân", trước đó, trao đổi với PV, ông Lê Phong (53 tuổi), trú thôn Đông Lưu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mình bị ông La Xuân Xáng, Phó trưởng Công an xã này hành hung khiến ông bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu....Như tin đã đưa, theo ông Phong, vào khoảng 15h ngày 26/11, ông đi đến trụ sở UBND xã Lộc Trì để làm việc theo giấy mời của Ban Công an xã này về hành vi được cho là gây mất trật tự công cộng. Mặc dù ông không hề có hành vi gì chống đối nhưng vẫn bị ông La Xuân Xáng lấy dùi cui bằng cao su đánh từ trên xuống. Chưa dừng lại ở đó, ông Xáng dùng chân đạp bên hông trái ông rồi túm lấy lỗ tai ông xách lên, đồng thời cầm con dao phay và yêu cầu ông phải thẳng tay ra. Ngay lập tức, ông Xáng trở con dao lại đánh vào tay của ông, lúc đó ông đau đớn kêu cứu.Báo Giao Thông kể: Dù cơ quan chức năng chỉ cho phép tăng giá vé phụ thu dịp Tết cao nhất là 60%, tuy nhiên nhiều hãng xe trên địa bàn TP.SG tăng đến trên 300%.Ngày 20/12, Công ty CP Vé Xe Rẻ đã tung ra 500.000 vé xe để bán cho hành khách đi lại dịp Tết 2019. Đại diện công ty này cho biết, với việc hợp tác hơn 500 hãng xe, phủ rộng trên 1.200 tuyến đường, cùng hệ thống đặt vé trực tuyến tiện lợi, VeXeRe.com sẽ giúp cho quãng đường về nhà ăn Tết của hành khách ngắn lại thông qua việc tiết kiệm thời gian đặt vé và chờ xe. Vé xe rẻ, đâu có rẻ...Báo SGGP kể chuyện Cà Mau: Kỷ luật Phó hiệu trưởng đánh nhau với nhân viên y tế của trường.Ngày 25-12, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau xác nhận đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức “khiển trách” đối với ông Trần Minh N. (Phó hiệu trưởng Trường THPT U Minh). Ông N. bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức nhà giáo.Báo Giáo Dục VN kể: Bị thầy giáo là Bí thư đoàn trường nhắc nhở do chơi điện thoại trong giờ chào cờ nên học sinh lớp 11 đã dùng gậy sắt đánh thầy nhập viện.Ngày 25/12, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân (Bình Định) cho hay, công an huyện đã có báo cáo sơ bộ vụ việc học sinh Nguyễn Nhật Phi (học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân) dùng gậy sắt đánh thầy giáo Lê Quang Khanh (giáo viên dạy môn Toán) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.Báo Dân Sinh kể: Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em từ 6 tuổi trở lên hiện nay mới chỉ ở mức 35-40%, trong khi tỷ lệ này ở người lớn là hơn 90%...Theo Vtv.vn, một trong những vấn đề nóng được nhắc tới trong Hội nghị Tổng kết an toàn giao thông 2017 và nhiệm vụ năm 2018, đó là tỷ lệ trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông còn ở mức cao. Gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thế nhưng đáng báo động, tỷ lệ trẻ em được đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông lại ở con số quá thấp, chỉ 35 - 40%.Báo Công Lý kể: Nằm ngay dưới chân ngọn núi Moang Mo Ơn cao hàng trăm mét, thường xuyên bị sạt lở, lại đang có nhiều vết nứt lớn nên trụ sở UBND xã, trạm y tế và đặc biệt trường TH&THCS xã Ba Giang (Ba Tơ, Quảng Ngãi) cùng khoảng 10 hộ dân bị đe dọa "vùi lấp".Xã vùng cao Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở núi trong mùa mưa bão, nhất là khu vực gần ngọn núi Moang Mo Ơn cao hàng trăm mét.Được xây dựng nằm dựa lưng vào vách núi Moang Mo Ơn, trụ sở UBND xã, trạm y tế xã, đặc biệt là trường Tiểu học và THCS xã Ba Giang đang rất lo lắng khi ngọn núi phía sau lưng xuất hiện nhiều vết nứt lộ thiên lớn, có nguy cơ sạt lở vùi lấp bất cứ khi nào, đe dọa đến an toàn của những cán bộ, học sinh và giáo viên nơi đây.