Giám Sát Viên Andrew Đỗ Tổ Chức Buổi Trình Diễn Nhạc Giáng Sinh

Trong buổi trình diễn nhạc Giáng Sinh.

Foutain Valley (Bình Sa)- - Nhân mùa lễ Giáng Sinh, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tổ chức buổi trình diễn Nhạc Giáng Sinh hoàn toàn miễn phí để phục vụ cư dân các sắc tộc cư ngụ trong Quận Hạt.Buổi trình diễn nhạc Giáng Sinh đã được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018 tại Hội Trường Freedom Hall Mile Square Park số 16801 Euclid Street Foutain Valley, CA 92708.Chương trình Nhạc Giáng Sinh do các Ca Đoàn trình diễn gồm có:All-American Boys Chorus St. Joseph Church Samoan Choir,Ca Đoàn - St. John The Baptist Church, Sata Ana High Chambers Singers, Ca Đoàn Costa Mesa St. John The Baptist…Hơn một ngàn cư dân đã đến tham dự, phần đông là cư dân người Mỹ gốc Việt, trước khi vào chương trình nhạc hội, cư dân đã thay phiên nhau chụp hình lưu niệm với ông già Noel bên cạnh cây thông Giáng Sinh dưới ánh đèn màu rực rở.Quan khách tham dự có: Bà Chánh Án Cheri Phạm, Phu nhân Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Dân Biểu Tiểu Bang ông Tyler Diệp, một số qúy vị Nghị Viên các Thành Phố như Foutain Valley, Santa Ana…Những vị nầy đã được Giám Sát Viên Andrew Đỗ mời lên phát biểu, trong lời phát biểu các vị nầy cũng đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, hy vọng chương trình nầy sẽ được tiếp tục để thắt chặt tình đoàn kết giữa các sắc dân trong quận hạt.Nhân dịp Giáng Sinh và năm mới, những vị nầy cũng gởi lời chúc đến tất cả các cư dân lời chúc An Vui Hạnh Phúc.Chương trình văn nghệ thật xuất sắc, cư dân tham dự đã không ngừng vỗ tay tán thưởng qua những tràng pháo tay vang dội hội trường.Nhiều cư dân gốc Việt đã hết lời khen ngợi những việc làm của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, họ ước mong có những buổi sinh hoạt như thế nầy được tiếp tục tổ chức để đồng hương có cơ hội gặp nhau.Tiếp xúc với Giám Sát Viên Andrew Đỗ được ông cho biết, Hội trường nầy sẽ là một nơi để cộng đồng các sắc dân tổ chức những buổi sinh hoạt, những ngày lễ lớn, đồng thời cũng là nơi để các sắc dân cư ngụ trong vùng có cơ hội tìm hiểu nhau qua những sinh hoạt có tính cách truyền thống văn hóa, văn nghệ… Công trình nầy khi hoàn thành sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng có đầy đủ tiện nghi nhất tại Quận Cam hiện nay. Trong tâm niệm ông chỉ mong sao có cơ hội để làm được những gì đem lại lợi lạc cho cư dân thì dù có khó khăn đến đâu ông cũng không ngần ngại.Nhân dịp Giáng Sinh và năm mới Giám Sát Viên Anrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam gởi lời chúc mừng đến cư dân trong Địa Hạt 1 nói riêng cư dân trong Quận Hạt nói chung một Mùa Giáng Sinh và Năm Mới An Vui Hạnh Phúc.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 834-3110 hoặc Email: First.District@OCGOV.COM