Điều Tra: Nga Giúp Ứng Viên Đảng Green Để Trump Thắng

WASHINGTON - Chuyện này không được chú ý lắm - ứng viên Jill Stein của Green Party tranh cử TT năm 2016 được Nga ám trợ.Kết quả 1 cuộc điều tra thực hiện theo yêu cầu của Thượng Viện ám chỉ: Nga vận động cử tri da đen ủng hộ bà Stein để chia phiếu của ứng viên Hillary Clinton, gián tiếp giúp Trum thắng.NBC đưa tin: 2 ngày trước cuộc tổng tuyển cử Tháng 11-2016, trương mục lấy tên @woke_blacks hô hào dồn phiếu cho bà Stein.Đây là 1 trong 2 thông tin thẩm lậu tuần qua cho thấy nỗ lực quấy rối bầu cử tại Hoa Kỳ nhắm cử tri da đen, lợi dụng “sàn truyền thông xã hội” – 1 điểm dễ bị bỏ qua, là tin tặc Nga chú tâm vào việc vận động hậu thuẫn cho ứng viên của phe Green, như các thông điệp phóng qua trương mục @woke_blacks.Nhóm nghiên cứu do hãng an ninh mạng New Knowledge dẫn đầu cho biết thông điệp ủng hộ Stein được trương mục do Moscow bảo trợ lập lại nhiều lần – đó là bằng chứng cụ thể về nỗ lực “hút” hậu thuẫn của Clinton chuyển sang cho Stein trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử.Ban phân tích của NBC nhận thấy tin tặc Nga làm việc theo chỉ thị của Internet Resaerch Agency (trụ sở St Petersburg) do 1 đồng minh của Putin điều hành, đã phóng hơn 1000 twitter tên Jill Stein vào thời gian cử tri Hoa Kỳ đi bỏ phiếu.Ông Andrew Weiis, chuyên gia về Nga tại Carnegie Endowment for International Peace, nói: bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin giúp tạo ra nhận thức và hậu thuẫn ứng viên Stein là điểm cấp thiết trong hiểu biết của chúng tôi về âm mưu gây ảnh hưởng của họ.Bà Stein là 1 y sĩ hành nghề tại Massachusetts – không rõ bà có hay biết thâm ý của Moscow hay không.Đã từ lâu, chính sách ngoại giao của ứng viên Stein đã bị phê bình là phản ảnh các mục tiêu của Nga.Là khách mời thường xuyên của truyền thông Anh-ngữ của Nga, như RT và Sputnik, bà Stein đã được Nga hỗ trợ trong các cuộc tranh cử TT năm 2012 và 2016.