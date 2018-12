Đường Xe Lửa Tại Đông Bắc Báo động Sẽ Bị Ngập Nước

Vào giữa thế kỷ này, biến đổi khí hậu sẽ làm gián đoạn một khoảng đường rầy xe lửa bận rộn nhất tại Bắc Mỹ.Nhiều phần của đường xe điện Amtrak thuộc Hành Lang Miền Đông Bắc, là đoạn đường chuyên chở khoảng 12 triệu người mỗi năm từ Boston đến thủ đô Washington, sẽ đối diện với “sự ngập lụt liên tục.”Lũ lụt, nước biển dâng cao, và bão gia tang đe dọa xóa sổ nền tảng của đường xe lửa và dẹp bỏ những đèn báo hiệu để hướng dẫn lưu thông xe lửa. Các trụ điện cho xe lửa đang gặp nguy cơ sụp ngã, ngay cả những trạm biến điện cũng ngã quỵ vì nước lụt. “Nếu một mảng đường xe lửa bi đóng, thì sẽ đóng luôn mảng của NEC,” theo các thành viên của nhân viên kế hoạch của Amtrak cảnh báo. “Không có con đường thay thế nào có thể được dùng như là đường vòng.”Đó là kết luận của nghiên cứu tập 3 đựợc thực hiện nhiều năm trước hết với công ty Booz Allen Hamilton Inc. và rồi tới công ty Stantec Inc. Dù phúc trình đã được hoàn tất vào tháng 4 năm 2017, những kết luận của nó được giữ kín cho đến tháng 11 năm nay, khi mà bản phúc trình được cập nhật thêm một phần mà Bloomberg có được qua đòi hỏi hồ sơ công cộng. Tựa đề nghiên cứu là “Đánh Giá Tính Có Thể Bị Thiệt Hại của Biến Đổi Khí Hậu Của Amtrak NEC,” hồ sơ nhấn mạnh đến mối đe dọa nghiêm trọng đang đối diện đoạn đường 10 dặm của đường xe điện 457 dặm, phần nhiều đoạn đường chạy trong nguy hiểm vì gần mặt nước.Vào một buổi xế chiều gần đây tại gần thành phố Wilmington thuộc tiểu bang Delaware, nguy hiểm dường như đã sắp xảy ra. Phía Bắc của thành phố này, khoảng cách giữa những đường xe lửa và Sông Delaware bị cảnh báo là hẹp, ngay ngay lúc thủy triều xuống thấp. Càng gần tới trung tâm thành phố hơn, thì các vũng nước chạm trạm biến điện West Yard Substation.Mối đe dọa của biến đổi khí hậu chắc chắn không chỉ hạn chế đối với Delaware. Kristina Dahl, khoa học gia về khí hậu kỳ cựu tại Union of Concerned Scientists, đã dự đoán những khu vực của vành đai sẽ bị ảnh hưởng mà bà gọi là “sự ngập lụt kinh niên,” được định nghĩa như là nước lụt trung bình ít nhất 2 lần một tháng.