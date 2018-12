Thế Giới Cuối Năm Vẫn Biến Động

Phạm Gia Đại

Những tờ lịch cuối cùng của năm 2018 đang từ từ rơi xuống, và năm 2018 đang lùi dần vào dĩ vãng. Năm 2018 được xem như một năm nhiều biến chuyển quan trọng trên thế giới, nhưng những ngày cuối năm lại chứng kiến nhiều biến động có thể dẫn đến đảo ngược tình hình trên thế giới trong những năm tới.

Trong tháng 12-2018, các trận bão tuyết dầy 30-40 cm phủ trắng xóa và gây mất điện cho 380 ngàn căn nhà tại các tiểu bang North Carolina, Georgia, Tennessee, Alabama, và Virgina, thì tại Nam Dương, một lần nữa thiên tai sóng thần Tsunami lại ập vào Indonesia vào tối ngày Thứ Bẩy 22-12-2018. Nguyên nhân vì động đất sụt lở dưới đáy biển đảo Anak Krakatau và vì núi lửa phun, gây nên những đợt sóng cao hơn 20 mét đổ sập vào các thành phố bờ biển của quần đảo Sumatra, Nam Dương, khi một ban nhạc tên “17” đang chơi trên bãi biển. Krakatau là tên ngọn núi lửa năm 1883 đã hoạt động trở lại khiến cho 30,000 người thiệt mạng.

Tại Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán đã tuột dốc báo động, và Tổng Thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích trách nhiệm về Chủ Tịch FED Jerome Powell, trong tình hình chính phủ có thể còn bị đóng cửa shutdown cho đến đầu năm 2019. Và ngày 24-12, trong ngày trước Lễ Giáng Sinh năm 2018, Tướng James Mattis, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, trước khi từ nhiệm, đã ký lệnh rút hết binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria theo lệnh của TT Trump – vì theo TT Trump, nhiệm vụ của các binh lính Hoa Kỳ không còn cần thiết nữa trong cuộc chiến chống ISIS đã kéo dài từ 5 năm nay. Vì Hoa Kỳ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét khả năng can dự vào cuộc chiến tại Syria.

Ngày đầu tiên bước qua tháng cuối năm, Bắc Mỹ như rung chuyển vì vụ bắt giữ Giám Đốc Tài Chánh CFO Mạnh Vãn Châu (Meng WanZhou) của công ty hàng đầu về viễn thông của Trung Cộng là Hoa Vi (Huawei) vì vi phạm lệnh cấm vận không phải chỉ của Mỹ, Canada, mà của thế giới với Iran, cũng vì gian lận về tài chính, và có những liên hệ đến những hoạt động tình báo gián điệp. Vụ bắt giữ này đã có từ tháng 8-2018, và theo nhiều quan sát viên, không có liên hệ gì đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Hoa đang lên cao độ sau hội nghị G-20 tại Buenos Aires, Argentina vừa qua. Tuy nhiên nó có thể mang nhiều hệ lụy đến nhiều quốc gia, vì tham vọng bá chủ thế giới của Tập Cận Bình trong hai bước tới là tung ra nhãn hiệu “Made In China” tràn ngập thế giới vào năm 2025, và bước lên đài vinh quang bá chủ thế giới vào năm 2049, đang bị lung lay tận gốc rễ. Chắc chắn họ Tập sẽ phản công với nhiều thủ đoạn trả đũa, dù ông ta đang trên đà thất thế trước những cuộc tấn công trực tiếp của Tổng Thống Trump và chính phủ Mỹ nhắm thẳng vào Bắc Kinh trên mặt thuế khóa về thương mại, và quân sự.

Theo Tổ Chức Các Phóng Viên không Biên Giới (RSF), FaceBook đã bị lạm dụng theo chiều hướng có lợi cho cộng sản Việt Nam (CSVN) khi khóa tài khoản của ông Lê Trung Khoa/ “Thoibao.de” tại Berlin, Đức. Thoibao.de là một trang báo được trên 2 triệu người theo dõi thường xuyên vì có những tin đúng đắn, trung thực, khi chỉ trích nhà nước CSVN về vi phạm nhân quyền, áp bức người dân trong nước. Ngoài ông Lê Trung Khoa còn có 23 nhà tranh đấu và bloggers khác, trong đó có ông Bùi Thanh Hiếu là “Người Buôn Gió”, một blogger nổi tiếng tại Berlin có trên 160,000 người theo dõi các bản tin của ông, cũng bị khóa tài khoản hay website bị CSVN quấy nhiễu, phá sập. Hai ông Lê Trung Khoa và Người Buôn Gió còn bị đe dọa tính mạng, và Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLB) đã lên tiếng bảo vệ.

Theo Thoibao.de, tình hình người dân bị bắt ở trong nước, vì đủ loại lý do trong đó có lý do chính trị và tệ nạn xã hội, vẫn gia tăng, và vấn nạn người dân bị chết một cách mờ ám tại đồn công an, bị nghi ngờ là bị bức tử, vẫn xẩy ra thường xuyên. Vụ mới nhất là ông Nguyễn Minh Sang, 46 tuổi, đã đột ngột thiệt mạng vào ngay ngày trước Lễ Giáng Sinh 24-12 tại đồn công an Quận Tân Bình, Sài Gòn, đang gây phẫn uất cho gia đình nạn nhân và người dân lành. Mặt khác, số lượng kiều hối của người Việt hải ngoại gửi về VN trong những năm gần đây đang gia tăng đáng ngại từ 11 tỷ lên 13 tỷ, và năm 2018 là 15.9 tỷ USD. Theo những người am hiểu về cộng sản, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù vô tình hay cố ý, số tiền này đã giúp cho CSVN thêm sức mạnh để nuôi công an, đám xã hội đen và côn đồ gia tăng đàn áp những người yêu nước, và gửi cán bộ, người của họ ra hải ngoại phá hoại cộng đồng.

Cũng theo chỉ số về tự do báo chí năm 2018 của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF, và dựa trên danh sách vi phạm nhân quyền và bắt giữ nhà báo trên thế giới thì cộng sản Việt đứng hàng thứ 175 trên 180, và là nhà nước đứng đầu trong việc bắt giữ nhà báo với 26 người hiện trong trại giam. Trung Cộng đứng hàng thứ 178, và Bắc Triều Tiên đội sổ với hàng thứ 180.

Ngoài ra, vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức ngày 23-7-2017 để đem về VN xử tội, đã qua nhiều lần thương thuyết và đàm phán song phương trong năm 2018 giữa Đức và CSVN, vẫn chưa khai thông được vì phía cộng sản Việt Nam vẫn tìm cách lẩn tránh những yêu cầu trước sau như một của chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLB). Ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, CHLB Đức đã yêu cầu phía CSVN phải trao trả Trịnh Xuân Thanh nguyên vẹn, phải nhận tội bắt cóc, phải xin lỗi, và phải cam kết không tái phạm. Thế nhưng phía CSVN đã tìm mọi cách lái vấn đề qua hướng khác có lợi cho họ, và mỗi lần như thế đều bị phía CHLB Đức bác bỏ. Theo nhiều quan sát viên, người cộng sản trong nước vẫn mang ý niệm rằng về các khoản viện trợ của Liên Hiệp Châu Âu cho VN, phía Châu Âu kể cả Đức cần có VN làm đối tác, cần VN hơn là VN cần Đức, nên CSVN đã tìm mọi cách trì hoãn việc trao trả Trịnh Xuân Thanh lại cho Đức; và vẫn chờ phía Đức nhượng bộ. Nhưng cho đến nay, nếu như vậy, CSVN đã nhận định sai lầm. Năm 2018 đang từ từ khép lại, và trong mấy tháng cuối năm, nhiều dư luận cho rằng Trịnh Xuân Thanh sẽ được trao trả cho Đức, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là hết năm việc đó vẫn chưa xẩy ra như mong đợi./. (Tin Tổng Hợp)

