TC Khuyên Dân Không Nên Đến Thụy Điển Vì An Ninh

BEIJING - Lần thứ nhì trong 3 tháng, người Hoa được khuyến cáo không lui tới Thụy Điển vì quan ngại về an ninh trong lúc tranh chấp ngoại giao tiếp tục giữa Beijing và Stockholm.Khuyến cáo mới do tòa ĐS Trung Cộng ban hành và Bộ ngoại giao Trung Cộng xác nhận 40 vụ trộm cướp liên quan với du khách Hoa Lục và cảnh sát Thụy Điển không cư xử tử tế.Beijing phàn nàn: không được cảnh sát bản xứ cung cấp thông tin về việc điều tra xâm phạm nhân quyền.Tình hình căng thẳng khi 1 nhóm du khách Tàu bị mời ra khỏi khách sạn hôm 2-9. Họ đến tối hôm trước, sớm 1 ngày so với thông báo lấy phòng trước, và không chịu rời hành lang.Cảnh sát và nhân viên khách sạn bị tố cáo cư xử không tử tế - ĐS Trung Cộng nói là “thô bạo” và yêu cầu xin lỗi.Khuyến cáo du lịch được tòa ĐS Trung Cộng ban hành ngày 23-9, mãn hạn ngày 22-12, và đã được gia hạn đến ngày 22-3.Căng thẳng trở nên tệ hơn khi đài truyền hình SVT phát 1 hài kịch ngắn cười cợt vụ kể trên và nhà cầm quyền Stockholm giải thích là quyền tự do phát biểu của nghệ sĩ.Giao thiệp giữa 2 chính quyền đã sẵn căng thẳng vì Thụy Điển tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma trong khi Trung Cộng tiếp tục cầm tù nhà xuất bản Gui Mihani, là công dân song tịch 54 tuổi.Ông Gui đã xuất bản 1 số sách về đời tư của các nhà lãnh đạo đảng CS Tàu, đã biến mất 3 năm trước.Trong tháng qua, Vua Karl XVI bãi bỏ chuyến công du đã định đến Beijing và Hong Kong khi nỗ lực bênh vực ông Gui không tiến triển.Người ta tin rằng ông Gui bị bắt cóc ở Thái Lan. Ông Gui được thả hồi Tháng 10-2017 và lại biến mất từ Tháng 1-2018.