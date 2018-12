Miến Điện: 2 Phóng Viên Làm Việc Cho Reuters Chống Án

NAYPIDAW - 2 phóng viên bản xứ làm việc cho Reuters bị tuyên án tù 7 năm vì tội gọi là “phạm luật bảo mật” định nộp đơn chống án trong ngày Thứ Hai.Wa Lone 32 tuổi và Kyaw Soe Oo 28 tuổi bị bắt hồi Tháng 12-2017, đã ở tù 1 năm, không nhận tội và quy trách công an gài bẫy.Reuters cũng bác bỏ tố cáo của nhà cầm quyền Myanmar, và xác nhận 2 phóng viên chỉ làm việc tường thuật trung thực về kỳ thị dân thiểu số Rohingya.Phán quyết Tháng 9 của tòa án Yangon quy tội 2 phóng viên gây bất bình trong công luận thế giới trong khi cố vấn Aung San Suu Kyi tuyên bố: 2 người ấy bị tù không vì là phóng viên, không có liên quan với tự do báo chí.Ngoài nước, 2 phóng viên trẻ được vinh danh như anh hùng, và cùng có tên trong danh mục “Person of the Year” của tạp chí TIME.Các nhà điều tra của LHQ nói có bằng chứng về tội diệt chủng của nhóm lãnh đạo quân đội Myanmar – nhưng họ cả quyết chỉ đánh “loạn quân Rohingya.”