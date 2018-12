Ít Nhất 4 Tỉ Phú Sẽ Ứng Cử Hạ Bệ Trump

WASHINGTON - Donald Trump là TT Hoa Kỳ giàu nhất từ trước tới nay – nhưng năm 2020, ông sẽ bị các đối thủ giàu hơn nhiều thánh thức.Số ứng viên TT tỉ phú tiềm năng tính vào cuối năm 2018 là không dưới 4 người.Giàu nhất trong số này là cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, tỉ phú truyền thông – tạp chí Forbes ước lượng tổng số tài sản của ông Bloomberg trị giá gần 52 tỉ.Theo Forbes, Trump có chừng 3.1 tỉ, tuy ông nói là nhiều hơn.Tỉ phú California được biết với tên Tom Steyer có 1.6 tỉ - cựu tổng giám đốc Howard Schultz của Starbuack có 3.3 tỉ, và chủ nhân đội bóng Dallas Mavericks là Mark Cuban có 3.9 tỉ.Chưa rõ vị nào trong số này sẽ quyết định tranh cử. Chưa rõ ông Cuban định tranh cử như là độc lập hay do đảng CH đề cử. 3 vị kia đã được biết là người của đảng DC.Cũng như ông Trump, 4 tỉ phú kể trên có khả năng tự tài trợ.Vào lúc này, riêng ông Bloomberg được chú ý hơn hết với các phê bình chính sách và cung cách của tỉ phú New York.