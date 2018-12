Bị Lấy Dùi Cui Đánh Giữa Chợ Dẫn Về Đồn: 1 Người Dân Chết

SAIGON -- Công an Sài Gòn đã đánh dân tới chết? Hay chỉ vì tra tấn và lỡ tay?Báo Người Lao Động kể rằng một nạn nhân được xác định tử vong do bị chấn thương sọ não, hiện Công an TP SG đang làm rõ vụ việc này.Bản tin NLĐ ghi rằng vào ngày 24-12, Ban Giám đốc Công an TP SG cho biết đã yêu cầu Công an quận Tân Bình báo cáo vụ ông Nguyễn Minh Sang (SN 1972, ngụ quận Tân Bình) tử vong bất thường sau khi bị đưa về trụ sở làm việc.Theo ông Nguyễn Quang Trúc (anh trai nạn nhân) thì ngày 20-12, Công an phường 2, quận Tân Bình bất ngờ ập vào sòng bầu cua ở đường Đình Đền (trong khu vực chợ Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình).Lúc này, những người chơi bầu cua ăn tiền bỏ chạy và ông Sang cũng chạy theo tuy nhiên bị khống chế, đưa về trụ sở. Khi người nhà đến công an thì thấy ông Sang bộ dạng xanh xao, than đau đầu nên đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ông Sang tử vong 3 ngày sau đó do bị chấn thương sọ não, tổn thương phổi.Hiện gia đình đang khiếu nại lên Công an TP SG và vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng.Bản tin VOV ghi mo65tc hi tiết là có nhiều người chứng kiến công an dùng dùi cui đánh vào đầu nạn nhân:“Theo người nhà, anh Sang kinh doanh quán ăn ở chợ Phạm Văn Hai. Chiều 20/12, anh đi từ đường Ngô Thị Thu Minh đến đường Đinh Đền (khu vực chợ Phạm Văn Hai), qua một điểm đánh bầu cua ăn tiền. Đúng lúc đó thì bất ngờ có hai công an thuộc phường 2, quận Tân Bình ập đến. Những người đánh bầu cua thấy thế hốt hoảng tháo chạy. Anh Sang thấy vậy cũng bỏ chạy.“Sang chạy được một quãng thì bị một công an tên S. đuổi kịp, dùng dùi cui đánh. Một số người dân ở chợ cũng xác nhận điều này” - anh Nguyễn Quang Trúc, anh ruột nạn nhân nói.”Bản tin VOV ghi lời nhân chứng khác: Một người thân khác cho biết, anh Sang sau đó được đưa về trụ sở Công an phường 2.“Hơn 15h chiều 20/12, lúc tôi tới trụ sở công an phường 2 thì thấy Sang nằm trên ghế đá, mặt rất xanh. Tôi hỏi thăm thì anh nói bị đau trên vùng đầu và xin thuốc để uống. Do lo lắng nên tôi mới xin phép được đưa anh ấy đi bệnh viện và được công an phường đồng ý. Sau đó Sang được chúng tôi thuê taxi đưa đến BV đa khoa Tân Bình để cấp cứu trong tình trạng rất yếu, mê man nên tiếp tục được chuyển lên BV Chợ Rẫy” - người này nói.Tại BV Chợ Rẫy, kết quả chụp CT phần đầu cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não. Đến khoảng 6h sáng 23/12 thì anh Sang tử vong và được đưa xuống nhà xác bệnh viện.Công an chỉ nói: công an phường bắt đánh bạc thì anh Sang có bỏ chạy và bị té...Bản tin RFA ghi một thống kê: Như vậy tính đến nay trong năm 2018, đây là trường hợp thứ 14 người dân chết sau khi bị đưa về trại tạm giam, tạm giữ của Công an Việt Nam mà chính truyền thông ghi nhận. Phần nhiều các trường hợp công an đều cho biết chết do bệnh lý hay tự tử.