Lễ Kỷ Niệm Lần Thứ 91 Ngày Thành Lập VN Quốc Dân Đảng

Trong buổi lễ.Little Sài Gòn, Nam California (Bình Sa)- - Tại Hội trường Chùa Bảo Quang 713 N. Newhope St, Santa Ana vào lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018, Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) Khu Đảng Bộ Nam California, Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 91 ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng.Tham dự buổi lễ ngoài các Lão đồng chí, các đồng chí đảng viên VNQDĐ Khu Bộ Nam California, Đoàn Sinh Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính còn có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Cố Vấn Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Phan Thanh Châu, Đại Diên Hội Đồng Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Đảng Trung Ương.Điều hợp chương trình buổi lễ do Đồng chí Ngãi Vinh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Đảng Kỳ VNQDĐ và phút mặc niệm, tiếp theo Đ/C Quốc Liên thay mặc Ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quan khách cùng tất cả các đồng chí trong đảng. Nhân mùa Giáng Sinh ông chúc tất cả một Mùa Giáng an lành hạnh phúc, dồi dào sức khỏe để tiếp tục con đường dấn thân phục vụ lý tưởng.Tiếp theo, Đồng chí Vũ Anh Dũng, Bí Thư Khu Bộ Nam California lên nói về ý nghĩa ngày thành lập VNQDĐ.Ông cho biết: Vào thập niên 1920, thực dân Pháp ngày càng đè nặng ách thống trị tàn bạo lên đầu cổ người dân Việt Nam từ Bắc chí Nam. Chúng đàn áp dã man, bóc lột tận xương tủy. Nào sưu cao thuế nặng, nào bắt bớ giam cầm, tù đày, tra tấn, thủ tiêu những người yêu nước. Các phong trào nổi dậy chống Pháp trước đó bị đàn áp dữ dội. Phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu cũng bị dẹp tan. Khắp nơi đâu đâu cũng nghe tiếng oán hờn, nỗi uất hận cao ngút thấu trời xanh.Trước cảnh cực kỳ đau thương đó của dân tộc, máu căm hờn sôi sục khắp nơi, thanh niên Việt Nam không thể tiếp tục cúi đầu chịu khuất phục đã cương quyết đứng lên chống lại bạo quyền.Nhà Cách Mạng Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao Đẳng Thương Mại Hà Nội lúc ấy mới 24 tuổi, đã cùng các thanh niên Việt Nam yêu nước khác như Nhượng Tống, Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Hồ Văn Mịch, Phó Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc vân vân... bí mật thành lập một tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm đánh đuổi thực dân giành độc lập và tự do cho dân tộc.Nam Đồng Thư Xã là hạt nhân phát sinh ra VNQDĐ. Cuối năm 1923, 3 thanh niên trí thức : Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài và Hoàng Phạm Trân (tức Nhượng Tống) đứng ra thành lập Nam Đồng Thư Xã ở số 6 đường 96 khu Nam Đồng Hà Nội, chuyên trước tác, dịch thuật và xuất bản các sách thuộc loại chính trị, cách mạng, ái quốc như: Cách Mạng Trung Hoa, Lịch Sử Tôn Dật Tiên, Cách Mạng Thế Giới, Chủ Nghĩa Tam Dân. Là loại sách phổ thông, giá bán rất rẻ nên đã gây được tiếng vang lớn, lôi cuốn rất nhiều thanh niên, sinh viên và trí thức nhất là giáo giới và Hạ Sĩ Quan trong Binh Đoàn Thuộc Địa.Ngày 25-12-1927 là ngày trọng đại đối với lịch sử dân tộc cận đại : Ngày khai sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng, một lực lượng Cách Mạng Dân Tộc với hệ thống tổ chức chặt chẽ, dân chủ và khoa học đầu tiên tại Việt Nam. Lúc ấy, VNQDĐ chủ trương một cuộc "cách mạng bạo lực để giành độc lập" và là cuộc "cách mạng dân tộc, dân chủ".Ủy Ban Trù Bị Đại Hội do sinh viên Nguyễn Thái Học làm Chủ Tịch gồm tiểu ban dự thảo chương trình và điều lệ do các thanh niên đều dưới 25 tuổi như Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn (mới du học ở Pháp về) và nhà văn Nhượng Tống.Hội trường là nhà của đảng viên Lê Thành Vỵ, làng Thể Giáo, ngoại thành Hà Nội, trên tường treo một biểu ngữ bề ngang 4 thước, dài 20 thước với bàn thờ Tổ Quốc rất trang nghiêm: "Nhiệt Liệt Chào Mừng Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ I và Ngày Thành Lập Đảng 25 - 12 - 1927 Nguyễn Thái Học được bầu làm Chủ Tịch Tổng Bộ.Hơn 5 giờ sáng, 16 Đồng Chí tuổi từ 20 đến 70 nghiêm trang tuyên thệ trước Bàn Thờ Tổ Quốc với lời tâm nguyện :"Quyết tâm làm tròn sứ mệnh đã được trao phó, hăng say đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công mỹ mãn. Tuyệt đối hy sinh tất cả cho nước và cho Đảng. Nếu sai lời thề xin chịu tội tử hình".Đại Hội đã biểu quyết Nam Đồng Thư Xã là ĐỆ NHẤT CHI BỘ, đó là chi bộ hạt nhân đầu tiên của VNQDĐ, nói lên tinh thần tập thể lãnh đạo Đảng. Ô. Đỗ Văn Sinh là Niên Trưởng Chi Bộ, thống thuộc Tổng Bộ…”Tiếp theo Ban tổ chức mời HT. Thích Quảng Thanh, Cố vấn VNQDĐ lên phát biểu cảm tưởng, trong lời phát biểu HT. nói: “Sự cai trị của cộng sản từ năm 1945 đến nay là một sự lường gạt dân chúng, từ Hồ Chí Minh đến những đồ đệ của ông đều tiếp tục lường gait, tước đoạt quyền tự do, dân chủ của người dân.Trước nguy cơ mất nước HT. kêu gọi mọi người hãy dân thân theo truyền thống bất khuất của dân tộc, đoàn kết tôn giáo tiếp tục con đường đấu tranh đánh bại cộng sản Tàu, cộng sản Việt Nam cũng sẽ đền tội trước nhân dân…”Sau đó ông Phan Thanh Châu, Đại Diện Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cũng đã cho biết qua về những hoạt động của đảng từ sau ngày Đại Hội Thống Nhất Đảng, ông cũng cho biết về tiến trình vận động thành lập “Liên Minh Độc Lập Dân Chủ”.Sau đó ông Vũ Kỳ Long lên báo cáo những công tác hoạt động của Khu Bộ trong thời gian qua.Tiếp tục chương trình với phần bầu cử Ban Chấp Hành Khu Bộ Nam California cho nhiệm kỳ mới.Buổi lễ kết thúc bằng bữa cơm chay do chùa Bảo Quang khoản đãi.