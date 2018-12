Kim Jong-Un Sẽ Sớm Thăm Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn -- Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ sớm thăm Seoul... đó là lời công bố của chính phủ Nam Hàn.Bản tin KBS ghi rằng theo Phủ Tổng thống Nam Hàn cho biết mặc dù Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Hàn Kim Jong-un không thể thăm Nam Hàn trong năm nay, nhưng chuyến thăm sẽ sớm được diễn ra.Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống ngày 21/12 khẳng định hai miền Nam-Bắc đang trao đổi chặt chẽ qua nhiều kênh khác nhau về thời điểm chuyến thăm Seoul của ông Kim Jong-un. Theo quan chức này, hầu như không còn khả năng chuyến thăm sẽ diễn ra trong năm nay, song do lãnh đạo thượng đỉnh hai nước từng cam kết ông Kim Jong-un sẽ thăm Seoul "trong tương lai gần", nên dự kiến cam kết này sẽ sớm được thực hiện.Cũng theo quan chức này, nội dung ông Kim Jong-un thăm Nam Hàn "trong năm nay", chỉ là nội dung nhất trí miệng giữa hai nhà lãnh đạo, còn trong "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" ngày 19/9 đã ghi rõ là ông Kim sẽ thăm miền Nam trong "tương lai gần". Do đó, Seoul không nóng vội, cũng không thúc giục Bình Nhưỡng, mà để lãnh đạo miền Bắc lựa chọn thời điểm thuận tiện nhất. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang thảo luận theo hướng tổ chức sớm chuyến thăm này.Quan chức này khẳng định cả hai miền Nam-Bắc đều không đặt ra điều kiện gì đối với chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai bên sẽ quyết định thời điểm chuyến thăm vào thời gian phù hợp, nhưng cũng cần cho phía miền Nam đủ thời gian chuẩn bị do thể chế hai nước có sự khác biệt.Quan chức Phủ Tổng thống cho rằng việc ông Kim Jong-un thăm Seoul trước hay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào đầu năm sau, không quan trọng, bởi hai sự kiện này mang tính chất bổ trợ lẫn nhau, tạo ra tiến triển cho sự phát triển quan hệ liên Triều và đàm phán Mỹ-Triều.