2035: Kinh Tế Thành Thị Lớn Nhất Thế Giới Là New York, Gia Tăng Nhanh Nhất Mỗi Năm Là San Jose Từ 2019-2035

Một phúc trình mới tiên đoán rằng Thành Phố New York sẽ vẫn giữ chức vương miện như là nền kinh tế thành thị lớn nhất trên thế giới, trong khi San Jose tại California được coi như là gia tăng nhanh nhất.Oxford Economics cho biết trong phúc trình các Thành Phố Toàn Cầu thường niên rằng các dịch vụ tài chánh và kinh doanh sẽ giữ Thành Phố New York đứng đầu vào năm 2035. Trong năm đó, phúc trình tiên đoán Thành Phố New York sẽ có tổng sản lượng hàng năm lên tới 2.5 ngàn tỉ đô sau khi điều chỉnh lạm phát.Tokyo, được phúc trình nói trên dự đoán, sẽ đứng hạng 2, được theo sau là Los Angeles và London. Chicago đứng hạng 23 và là thành phố Mỹ sau cùng lọt vào top 10.Oxford Economics tiên đoán rằng vào năm 2027, tổng sản lượng nội địa kết hợp tất cả các thành phố Châu Á trong tiên đoán sẽ qua mặt tổng sản lượng nội địa của các thành phố tại Bắc Mỹ và Châu Âu cộng lại.Sau đây là 10 thành phố đứng đầu gồm GDP:- New York: 2.5 ngàn tỉ MK- Tokygo: 1.9 ngàn tỉ MK- Los Angeles: 1.5 ngàn tỉ MK- London: 1.3 ngàn tỉ MK- Thượng Hải: 1.3 ngàn tỉ MK- Bắc Kinh: 1.1 ngàn tỉ MK- Paris: 1.1 ngàn tỉ MK- Chicago: 1,000 tỉ MK- Guanzhou, TQ: 0.9 ngàn tỉ MK- Shenzhen, TQ: 0.9 ngàn tỉ MK.Sau đây là 10 thành phố tại Mỹ có sức phát triển nhanh nhất mỗi năm:- San Jose, CA: 3%- Portland, OR: 2.6%- Austin, TX: 2.6%- Seattle, WA: 2.4%- Charlotte, N.C: 2.4%- Nashville, TN: 2.4%- San Francisco, CA: 2.4%- Orlando, FL: 2.3%- Dallas, TX: 2.3%- Salt Lake City, UT: 2.3%.