An Toàn Nhất Ở Cali Là: Irvine, Fremont; An Toàn Nhất Nước Mỹ Là Columbia, MD

Irvine (30) Fremont (33) Chula Vista (39) Glendale (44) Rancho Cucamonga (45) San Diego (56) Santa Rosa (60) Huntington Beach (61) Oceanside (74) Morena Valley (82).

Columbia, Maryland South Burlington, Vermont Plano, Texas Virginia Beach, Virginia Warwick, Rhode Island Gillbert, Arizona Yonkers, New York Bismarck, North Dakota Nashua, New Hampshire Boise, Idaho.

SAN DIEGO, CA – Nghiên cứu được thực hiện bởi trang mạng WassetHub xếp hạng 182 thành phố trên toàn quốc dựa trên 39 yếu tố an toàn tại những khu vực gồm an toàn nhà ở, an toàn tài chánh và nguy cơ các tai họa thiên nhiên.Theo nghiên cứu, các thành phố sau đây nằm trong 10 cộng đồng an toàn nhất tại California (các con số nằm trong ngoặc đơn là xếp hạng trên toàn quốc Hoa Kỳ):Theo WalletHub, sau đây là 10 thành phố an toàn nhất của nước Mỹ: