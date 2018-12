Bi Đát Vì Biển Đông Cạn Cá Nhiều Ngư Dân Bỏ Nghề

Tàu cá.

BIỂN ĐÔNG -- Trong khi Báo Dân Trí báo động rằng ngư dân Quảng Nãi rủ nhau chuyển nghề vì cá đang cạn dần, Báo Tuổi Trẻ cho biết như dân Kiên Giang cũng thê thảm vì cá vắng dần...Báo Dân Trí kể chuyện Quảng Ngãi: Ngư dân chuyển nghề vì sản lượng hải sản gần bờ sụt giảm...Bản tin ghi rằng theo UBND huyện Lý Sơn, sản lượng hải sản vùng biển gần bờ sụt giảm, trong khi chi phí đánh bắt tăng cao buộc nhiều ngư dân Lý Sơn phải bỏ nghề tìm hướng làm ăn khác. Điều này dẫn đến tổng sản lượng khai thác hải sản của huyện đảo tiền tiêu trong năm 2018 giảm hơn 3.000 tấn.Anh Dương Thành Long (xã An Hải, huyện Lý Sơn) từng dọc ngang ở vùng biển Quảng Ngãi hơn 10 năm trên chiếc tàu có công suất 560 CV. Tuy nhiên, đầu năm 2018, anh Long đã bán tàu cá chuyển sang ngành nghề mới.Lý giải về quyết định của mình, anh Long cho biết, sản lượng hải sản mà tàu cá lưới vây rút chì đánh bắt được giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí đánh bắt cho mỗi chuyến biển ngày càng tăng. Hiệu quả kinh tế sau mỗi chuyến biển thấp buộc anh Long phải chuyển nghề."Cá vùng biển gần bờ giờ ngày càng ít. Trong khi đó, chi phí ra khơi lại tăng. Giờ muốn có cá phải đánh bắt khơi xa mà đi như vậy thì phải có tàu lớn, chi phí mỗi chuyến cả vài trăm triệu. Mình không có vốn nên phải kiếm nghề khác", anh Long chia sẻ.Nhiều ngư dân Lý Sơn cho biết, nếu không muốn bỏ nghề thì chủ tàu phải trang bị thêm nhiều thiết bị, ngư lưới cụ hiện đại hơn. Điều này khiến ngư dân gặp khó vì thiếu nguồn vốn đầu tư.Bản tin Báo Dân Trí ghi lời ngư dân Nguyễn Gia Viên, lúc trước chủ tàu đã đầu tư máy dò ngang, dò chụp. Nhưng hiện nay muốn đánh bắt được cá phải đầu tư thêm máy dò hiện đại hơn, nâng cấp lưới đánh bắt mới mong có lãi sau mỗi chuyến biển."Giờ muốn tiếp tục nghề thì buộc phải đầu tư thêm máy đo dòng chảy, nâng cấp lưới lên gấp đôi, tóm lại là chi phí cao lắm. Muốn đánh bắt được chỉ có cách đi xa tầm vài trăm hải lý, mà đi xa quá thì không có tiền nâng cấp công suất tàu, mua ngư lưới cụ", ngư dân Viên nói.Toàn huyện Lý Sơn hiện có hơn 500 tàu cá, trong đó chỉ có hơn 100 phương tiện đủ năng lực đánh bắt xa bờ. Chính vì vậy, tình trạng ngư dân bỏ nghề biển chuyển sang các nghề khác khiến chính quyền địa phương lo ngại ảnh hưởng đến ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.Lo lắng này của chính quyền huyện Lý Sơn là có cơ sở khi tổng sản lượng khai thác hải sản năm 2018 chỉ đạt 33.000 tấn, giảm trên 3.000 tấn so với năm 2017.Trong khi đó Báo Tuổi Trẻ ne6uc âu hỏi: Biển đã cạn cá? Và cho biết rằng Biển Tây đang chật chội...Bản tin báo này ghi rằng hàng chục ngàn tàu cá đang 'chen chúc' ở vùng biển Tây Nam với đủ hình thức đánh bắt, khiến vùng biển này trở nên “chật chội”. Thị trường cung cấp hải sản đang đối diện với khả năng thiếu hụt."Đi biển giờ khó khăn quá. Tàu bè ngày càng nhiều mà cá ngày càng ít. Để kiếm cá, chúng tôi phải cho tàu đi xa hơn, đánh bắt nhiều cách..." - ngư dân Lê Thanh Tùng (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) nói.Báo Tuổi Trẻ ghi lời Ông Tùng chia sẻ mỗi chuyến ra khơi ngày càng "hồi hộp" về khả năng có cá đem về. Thuyền trưởng Lê Văn Ngẫu (ngụ thị trấn Sông Đốc) cho biết thường tham gia đánh bắt ở ngư trường vùng biển Cà Mau và Kiên Giang, ngư trường ngày càng ít cá tôm nên ông luôn có tâm trạng lo lắng."Tàu tôi hiện giờ hành nghề kéo cá cơm ở vùng biển Thổ Chu. Trung bình mỗi chuyến ra khơi khoảng 45 ngày, tàu chạy khoảng 7.000 lít dầu nên chi phí nhiên liệu đã tầm 120 triệu. Cộng thêm chi phí gạo, thức ăn, nước đá... mỗi chuyến ra khơi ăn đứt 150 triệu đồng.Tàu hoạt động trên biển ngày càng đông, trong khi đó sản lượng ngày càng giảm nên lợi nhuận sau mỗi chuyến ra khơi thấp hơn trước, thậm chí có những chuyến lỗ. Hiện ở Sông Đốc nghề biển vỡ nợ rất nhiều" - thuyền trưởng Ngẫu chia sẻ.Nhiều thuyền trưởng cũng chung lo lắng và cho hay hiện có rất ít tàu chỉ đánh bắt chuyên một nghề mà "đa nghề", chuyển đổi liên tục, từ câu mực, rồi kéo lưới cá cơm..."Biển bây giờ ít cá hơn nhưng chúng tôi vẫn ra khơi vì nếu neo tàu trong bờ không chạy thì cũng mau xuống cấp" - anh Ngẫu nói.Bản tin cũng ghi lời Ông Phạm Ngọc Vũ - chi cục phó Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT Kiên Giang) - cho biết đến thời điểm này, số tàu đánh cá của tỉnh đã giảm hơn 1.000 chiếc so với thời điểm đầu năm 2013, phần lớn là tàu công suất nhỏ.Nhưng riêng Kiên Giang hiện còn 10.776 tàu đánh cá hoạt động. Ngoài ra còn có hơn 2.000 tàu cá từ các tỉnh khác đăng ký hoạt động tại ngư trường Kiên Giang. "Số lượng tàu cá hơn 10.700 tàu thực sự quá lớn so với diện tích ngư trường chỉ rộng 63.290km2" - ông Vũ nói.