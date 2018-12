VN: 70% Không Biết Đang Bị Tiểu Đường

HANOI -- Một con số gây báo động cho ngành y tế Việt Nam: 70% người Việt không biết mình mắc bệnh tiểu đường.Báo Gia Đình VN ghi nhận rằng có hơn 3,5 triệu người Việt đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường nhưng tới 70% không biết mình mắc bệnh.Và đây là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới và ngày càng tăng nhanh.Báo Gia Đình VN ghi rằng theo Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), hiện toàn thế giới có trên 415 triệu người bị tiểu đường (đái tháo đường), con số này dự kiến sẽ tăng lên 642 triệu người vào năm 2040.Theo đó cứ 11 người trưởng thành sẽ có 1 người bị đái tháo đường và mỗi năm có hơn 5 triệu người tử vong, tương đương cứ mỗi 6 giây có 1 người chết vì căn bệnh này. Gánh nặng bệnh tật của đái tháo đường cao gấp 20-40 lần so với những bệnh lây nhiễm khác.Tại Việt Nam, hiện có khoảng 3,5 triệu người bị tiểu đường, gấp 10 lần so với 10 năm trước đây và dự báo con số này sẽ tăng lên 6,1 triệu vào năm 2040. Trong 10 năm, tỉ lệ tiền tháo đường cũng tăng từ 7,7% lên 14%.Tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 chỉ sau tim mạch và ung thư. Riêng trong năm 2017, có 29.000 người chết do các nguyên nhân có liên quan đến tiểu đường, tương đương với 80 ca tử vong/ngày.Dù số lượng người mắc rất lớn, song PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật, nguyên Trưởng khoa Hóa sinh, Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, chỉ có gần 30% bệnh nhân được chẩn đoán, 70% còn lại không biết mình mắc bệnh do người dân chưa có thói quen đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ.Do đó có tới 85% các trường hợp tiểu đường được phát hiện ở nước ta khi bệnh đã có biến chứng nguy hiểm như tim mạch, suy thận, thần kinh, biến chứng bàn chân đái tháo đường, biến chứng võng mạc...Bản tin ghi rằng có đến 80% người bệnh đái tháo đường chết do biến chứng tim mạch. Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn người bình thường 2-4 lần.20% người bệnh đái tháo đường bị bệnh thận, gây suy thận, có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận...Theo chương trình Sức khoẻ Việt Nam, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có ít nhất 50% bệnh nhân tiểu đường được phát hiện bệnh và tiếp tục tăng lên 70% vào năm 2030, đồng thời tăng tỉ lệ bệnh nhân được quản lý tại các cơ sở y tế lên 30-40% trong 10 năm tới, tuy nhiên đây là mục tiêu cần nhiều nỗ lực.Bản tin trên báo Gia Đình VN cũng ghi về những cách phòng ngừa bệnh tiểu đường.Trước tiên là mập phì... là cơ nguy đến gần hơn với căn bệnh tiểu đường đầy nguy hiểm này. Theo các chuyên gia bác sĩ thì những người cân nặng cao và bị bệnh béo phì có khả năng mắc bệnh tiểu đường khá cao. Vì vậy, để giảm nguy cơ mắc bệnh, những người thừa cân nên có chế độ giảm cân ngay. Và chính chế độ giảm cân này giúp bạn kiểm soát tốt mức đường được cung cấp vào cơ thể, đồng thời chế độ tập luyện thể dục thể thao cũng rất tốt cho việc phòng ngừa bệnh tiểu đường.Hãy thay thế ngay những bữa ăn sáng có chứa nhiều dầu mỡ bằng những món ăn có nhiều rau xanh, salad. Đây được xem là cách phòng ngừa bệnh tiểu đường đơn giản nhất, tất cả mọi người đều có thể thực hiện một cách dễ dàng. Chính biện pháp này cũng giúp người thừa cân giảm cân hiệu quả, giữ cho lượng đường có trong máu luôn ổn định.