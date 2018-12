Giáng Sinh Tưng Bừng Mua Sắm: Hàng Việt Dần Dần Thắng Thế

Hình ảnh Noel.SAIGON -- Tưng bừng hình ảnh Lễ Giáng Sinh ở Sài Gòn...Bản tin VietnamNet ghi rằng, dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng thời điểm này ở các cửa hàng nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.SG) - con đường được mệnh danh là chợ bán đồ Giáng sinh lớn nhất Sài Gòn, đã bắt đầu tấp nập kẻ mua người bán.Hầu hết các cửa hàng ở đây đều có đầy đủ các loại hàng hóa trang trí lễ Giáng sinh với màu sắc vui tươi như cây thông, vòng nguyệt quế Noel, đèn chiếu sáng, quả châu...Bản tin VietnamNet ghi lời anh Nhân một chủ cửa hàng, cho biết,=: "Vào thời điểm những ngày gần đây, khách hàng tìm đến đây mỗi ngày một đông hơn. Mọi người đã bắt đầu rục rịch mua sắm để trang hoàng đón không khí Giáng sinh. Các mặt hàng trang trí Noel năm nay không có gì mới so với mọi năm, giá cả không thay đổi nhiều."Năm nay có nhiều loại cây thông trang trí với các mức giá khác nhau. Riêng những cây thông cao từ 4-5m, giá lên đến gần chục triệu đồng."Các vật dụng năm nay rất bắt mắt và nhiều lựa chọn. Mọi năm tôi chỉ mua quần áo tặng bạn nhưng năm nay tôi dự tính đặt mua hai cây thông làm quà tặng Giáng sinh", chị Hạnh (quận 3) nói.Trong khi đó, bản tin BNews ghi theo thông tấn TTXVN cho biết Hà Nội cũng tưng bừng: Hàng Việt chiếm ưu thế trong mùa Giáng sinh năm nay...Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp Giáng sinh năm 2018, với những đợt gió mùa Đông Bắc se sắt lạnh tràn về làm cho không khí Noel đến thật gần.Từ khắp các phố, phường Hà Nội đến các trung tâm siêu thị lớn, các cửa hàng bán đồ lưu niệm trên các phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Rươi... tấp nập kẻ mua người bán tấp nập.TTXVN ghi rằng nếu như nhiều năm trước đây, lễ Giáng sinh chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Công giáo hay Tin lành, thì hiện nay, nó đã được nhiều người đón nhận và là hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng chung của nhiều người.Điều này khiến thị trường mua bán các sản phẩm dành cho dịp Giáng sinh thêm sôi động để chiếm lĩnh thị trường, doanh nghiệp Việt đã chủ động trong sản xuất tung ra nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, bắt mắt với giá bán phù hợp và được nhiều người lựa chọn.Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Noel trên phố Lương Văn Can, Chả Cá, Hàng Mã, Hàng Lược... cho thấy các mặt hàng trang trí Noel năm nay rất đa dạng, phong phú, màu sắc rất "bắt mắt" thu hút sự quan tâm của khác hàng. Riêng cây thông trang trí cũng có hàng chục loại, ngoài mẫu thông nhựa, khách hàng còn có thể lựa chọn thông phun tuyết, thông điện với nhiều kích cỡ khác nhau…Cùng với hàng cây thông Noel, các món đồ trang trí như vòng nguyệt quế, chuông, quả cầu, bông tuyết, dây kim tuyến, hộp quà nhỏ, đèn điện… cũng phong phú không kém với đủ loại chất liệu, màu sắc.Bản tin cũng ghi rằng điều đáng mừng của thị trường Noel năm nay chính là xu hướng mua sắm của người dân được thay đổi mạnh mẽ theo hướng ưa chuộng hàng Việt, hạn chế sử dụng hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, hàng Việt Nam có nhiều mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá bán hợp lý và hơn hết là độ an toàn được đảm bảo… đã chiếm được lòng tin người tiêu dùng.Bác Nguyễn Thị Xuân, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Rươi (Hà Nội) cho biết, cửa hàng của gia đình bà đã trưng bày hàng hóa phục vụ mùa Giáng sinh được gần một tháng nay và thời điểm này những phụ kiện trang trí đang bán khá chạy. Xu hướng chính của thị trường Giáng sinh năm nay là người tiêu dùng chủ yếu lựa chọn các mặt hàng trang trí mang thương hiệu Việt Nam vì họ tin tưởng về độ an toàn của các sản phẩm hàng hóa cho sức khỏe của mình và gia đình...Nếu như những năm trước đây, các mặt hàng trang trí Giáng sinh của Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thì năm nay, những sản phẩm cho ngày lễ Giáng sinh được các cơ sở gia công trong nước sản xuất nhiều với nhiều mẫu mã đẹp, đa dạng đã “soán ngôi” và được khách hàng ưa chuộng.v