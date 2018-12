Nhà Thơ Trạch Gầm Ra Mắt Sách ‘Chôn Lầm Huyệt Nhớ’

Nhà thơ Trạch Gầm.Garden Grove (Bình Sa)- - Thư Viện Việt Nam, Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Nhà thơ Lính Trạch Gầm sẽ tổ chức buổi ra mắt tác phẩm “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” của nhà thơ Lính Trạch Gầm được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2019 tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Blvd Suite# 214-215 Garden Grove, CA 92843 (góc Euclid và Westminster).Ban tổ chức trân trọng kính mời qúy Niên Trưởng, quý chiến hữu, thân hữu cùng đồng hương đến tham dự để có dịp đọc tác phẩm “Chôn Lầm Huyệt Nhớ”Cũng may mà Trạch Gầm “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” cho nên anh không quên một kỷ niệm nào trong đời lính vào sinh ra tử nơi sa trường lửa đạn, để lúc nào làm thơ hay viết văn anh cũng đặt tình đồng đội, tình chiến hữu mà nhất là tình yêu quê hương mà anh đã mang theo trong đời.Qua những bài thơ, những mẩu chuyện anh kể đều là sự thật, không hư cấu, không trau chút tất cả đối với anh là một nhân chứng mà là nhân chứng “Vụn Vặt” ít người để ý tới, nhưng rất ư là quan trọng trong một giai đoạn lịch sử đã qua. Đọc những tác phẩm, thi phẩm của Trạch Gầm để tìm lại những kỷ niệm trong đó có chúng ta trước đây là những chàng trai đã một thời hàng hàng lớp lớp lên đường đi giữ nước. Chuyện của một ngày qua là kỷ niệm có thể quên lảng, nhưng chuyện gần nữa thế kỷ qua chúng ta tưởng chừng như mới đó ngày nào, chính vì vậy mà dù có “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” Trạch Gầm cũng nhớ hết tất cả những gì mà anh đã chứng kiên để kể lại cho chúng ta những người có thể đã quên hay giả vờ quên…Tuyển tập Chôn Lầm Huyệt Nhớ của Trạch Gầm dày 254 trang gồm thơ, văn và nhạc (phổ từ các bài thơ) do Việt Tide ấn hành vào tháng 11 năm 2018.Viết về “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” nhà văn Vương Trùng Dương đã viết: “…Qua từng mẩu chuyện, thơ trải dài từ tuổi thơ, làm lính, làm người tù và người lưu vong… như lời tâm tình, chia sẻ cho nhau của thế hệ chúng tôi chẳng may sinh nhầm thế kỷ như dòng thơ Vũ Hoàng Chương: “Lũ chúng ta, lạc loài, dăm bẩy đứa. Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh… Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ. Một đôi người u uất nỗi chơ vơ…”! Mà thật vậy, anh viết: “Đi vào chiến tranh, thế hệ tôi, phải nói là tuổi trẻ bọn tôi, hy sinh nhiều nhất…” (Đâu Dễ Dàng Quên).Trong các bài viết của Trạch Gầm trong tác phẩm nầy là chứng nhân những điều xảy ra, tai nghe mắt thấy, ghi lại rất trung thực theo từng địa danh và mốc thời gian. Có nhiều bài viết về vị Tướng Đỗ Cao Trí, không những quân nhân trong QLVNCH mà cả ngoại quốc đều kính nể… qua Một Nén Nhang Lòng của anh, là chứng nhân, viết với niềm xúc động của một thuộc cấp với bậc chỉ huy, rất cảm kích:Chứng kiến cảnh tang thương, đuôi trực thăng văng cách thân tàu nổ tung chừng 30m. Tất cả đều hy sinh… trừ một người, phóng viên chiến trường người Pháp François Sully, bị thương rất nặng. Viên phóng viên nầy được đưa về bệnh viện Đồn Đất Sài Gòn, chưa đến nơi thì đã chết. Và tôi đã khóc.Anh thuộc loại giang hồ bạt mạng, “lì lợm”, bất cần… có khi nào khóc cho thân phận mình nhưng lại khóc khi đồng đội nằm xuống, khóc cho vị Tướng tài hoa.Đọc xong tác phẩm Chôn Lầm Huyệt Nhớ, khi gấp sách lại, lòng chùng xuống, tôi cảm thấy bao xót xa, cay nghiệt, ngậm ngùi.”Ban tổ chức rất mong được đón tiếp Qúy niên trưởng, chiến hữu, thân hữu cùng đồng hương đến tham dự để được nghe tác giả nói về “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” và cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong Biệt Đội Văn Nghệ Quân Luật Việt Nam Cộng Hòa hát những bản nhạc do các nhạc sĩ tên tuổi phổ từ thơ Trạch Gầm. Sẽ có khoản đãi thức ăn nhẹ.Trong những năm qua nhà thơ Trạch Gầm đã cho ra đời những tác phẩm như sau:Thơ: “Vụn Vặt” (2007), “Ráng Chịu” (2009), “Dấu Giày Chinh Chiến” (2013).Sách đã xuất bản “Bên Lề Cuộc Chiến” (Việt Tide 2015), “Nhốt Vòng Nhớ Thương” (Việt Tide 2016). “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” (Việt Tide 2018)Mọi chi tiết liên lạc: Trạch Gầm (714) 224-8406, Vũ Long Sơn Hải (714) 414-6133 hoặc vào trang web: www.thotrachgam.wordpress.com