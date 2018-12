Hạ Viện OK Tiền Xây Tường, Thượng Viện Chờ Bỏ Phiếu

WASHINGTON - Hạ Viện đã biểu quyết đề luật gồm kinh phí xây tường biên giới theo yêu cầu của hành pháp – kết quả biểu quyết ghi nhận lúc gần 8 giờ tối Thứ Năm là 217 phiếu thuận và 185 phiếu chống.Phe chống gồm 8 dân biểu CH – không dân biểu DC nào bỏ phiếu thuận.Đề luật cấp quỹ hoạt động cho công sở đến ngày 8-2 kèm theo 5.7 tỉ xây tường biên giới và 7.8 tỉ cứu trợ thiên tai.TT Trump nhanh chóng tán dương khối dân biểu CH và nhắc lại tuyên bố tuần qua của dân biểu Nancy Pelosi theo đó phe CH không có đủ phiếu hậu thuẫn - ông tỏ ý hãnh diện về các nhà lập pháp CH.Chủ tịch nhóm bảo thủ Freedom Caucus là dân biểu Mark Meadows ngờ rằng cấp khoản này khó được Thượng Viện thông qua, tuy đặt hy vọng vào khả năng thương lượng của nghị sĩ Chuck Schumer (thủ lãnh thiểu số DC) – ông nói: nghị sĩ Mitch McConnell và TT có thể hy vọng vào thương lượng.Trước cuộc biểu quyết tại Hạ Viện, nghị sĩ Schumer báo động: TT Trump sẽ phủ quyết, gây ra rối loạn – ông hy vọng Hạ Viện tiếp tục cứu xét sau khi Thượng Viện biểu quyết bác bỏ.Thủ lãnh DC Hạ Viện Nancy Pelosi báo trước: TT sẽ làm mọi cách để đóng cửa công sở, gây áp lực.Tin bổ túc là: TT Trump cho hay “đóng cửa công sở sẽ kéo dài” trong lúc củng cố lý luận quy trách nhiệm các nhà lập pháp của đảng DC.1 tuần trước ông tuyên bố “Sẽ hãnh diện đóng cửa công sở nhân danh an ninh biên giới”.Twitter sáng Thứ Sáu từ Bạch Ôc ghi rõ “Nếu 1 số dân cử DC không bỏ phiếu thuận, sẽ là đảng DC đóng cửa công sở”. Ông phỏng đoán phe DC sẽ bỏ phiếu chống an ninh biên giới và tường biên giới.Thượng Viện đã biểu quyết hôm Thứ Tư 1 sáng kiến tránh đóng cửa công sở và duy trì chi phí an ninh biên giới ở mức 1.3 tỉ, nhưng không gồm tiền xây tường biên giới.Nhà báo phỏng đoán 1 khả năng xẩy ra trong ngày Thứ Sáu là phần về tuờng biên giới trong cấp khoản của Hạ Viện sẽ bị Thượng Viện loại bỏ, cứu trợ thiên tai được giữ lại và trả về Hạ Viện để xét lại.Trong khi đó phát ngôn viên của Lãnh Đạo Đa Số tại Thượng Viện Mitch McConnell (CH tại KY) nói rằng Thượng Viện không có đủ phiếu để thay đổi điều luật của Thượng Viện và để thông qua dự luật tài trợ xây tường biên giới với đa số đơn giản.Từ trưa Thứ Sáu, Thượng Viện bắt đầu thủ tục về đề luật “tạm ứng” do Hạ Viện chuyển sang, gồm kinh phí xây tường biên giới hơn 5 tỉ mà TT Trump yêu cầu.Đa số thường là đủ để đề luật này được đưa ra hội nghị khoáng đại biểu quyết. Cuộc biểu quyết riêng thông qua nội dung của để luật sẽ diễn ra sau, cùng trong ngày.Cùng lúc, tin từ Bạch Ốc là tuyên bố của TT Trump, rằng “không chắc Thượng Viện thông qua, nguy cơ đóng cửa công sở là thật”.Trước khi tham khảo các thủ lãnh CH Thượng Viện, ông Trump nói “Đóng cửa là thuộc về đảng DC”, là quy trách nhiệm phe DC tại Thượng Viện.