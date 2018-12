ATNT Tours & Travel Họp Mặt Tri Ân Khách Hàng

Trong buổi họp mặt tri ân.

WESTMINSTER (VB) -- Văn phòng ATNT Tours & Travel hôm Chủ Nhật, 16-12-2018 đã thực hiện hoàn mãnbuổi họp mặt Hội Ngộ và tri ân khách hàng suốt các năm vừa qua.Buổi họp mặt với phần nói chuyện chính yếu từ ông Trần Nguyên Thắng, Giám đốc văn phòng ATNT Tours & Travel, trong khi người hu7o71ngd ẫn chương trình là nhà báo Đỗ Dzũng...Đặc biệt có thêm phần nói chuyện của nhà văn Bùi Bích Hà, khi trình bày kinh nghiệm cay đắng về mua bảo hiểm nhân thọ -- điều mà nhà văn nữ này gọi là một loại bảo hiểm rất cần thiết cho mọi người, nhưng người mua cũng cần phải đọc rất kỹ từng điều kiện mua vì trong cộng đồng mình sơ suất là bị mua gian, vì có lắm người bán lận.Ông Trần Nguyên Thắng kể về những chuyến ông hướng dẫn tour đã tới hàng trăm thành phố thế giới.Ông cho biết bản thân ông là du học Nhật Bản từ năm 1970, sau khi thi đậu Tú Tài 2 tại Sài Gòn, do cơ hội đó ông biết thế giới ngoài Việt Nam rất sớm, trong khi phần lớn dân tộc bị bức màn sắt cộng sản bao trùm kể từ 1975.Ông Trần Nguyên Thắng kể rằng ông làm kỹ sư hai thập niên cho công ty Nhật, sau khi học ra tại Nhật Bản, và rồi cơ duyên tìm về Quận Cam, California để rồi làm tour du lịch đưa khách đi toàn cầu.Hôm Chủ Nhật 16-12-2018, ông Trần Nguyên Thắng thay mặt Văn phòng ATNT Tours & Travel gửi lời chúc lành Mùa Lễ Giáng Sinh tới tất cả đồng hương, và tâm sự về các chuyến đi tour tới hang Bêlem nơi Chúa sinh ra đời.Ông nói rằng lẽ ra Lễ Giáng Sinh phải rất là an bình, hạnh phúc nơi thánh địa Jerusalem... nhưng thực tế là, nơi đó là đất thánh của nhiều tôn giáo -- Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Công Giáo, Chính Thống Giáo -- và do vậy Jerusalem thường là bất an, xung đột.Ông Trần Nguyên Thắng kể rằng nơi gây xúc động thâm sâu trong lòng ông là mùa Lễ Giáng Sinh tới thăm ngôi nhà thờ nhỏ ở Áo quốc, nơi ca khúc “Silent Night, Holy Night” ra đời.Ca khúc này bản tiếng Việt là Đêm Thánh Vô Cùng.Ông nói rằng hình ảnh thiêng liêng mùa Lễ Giáng Sinh là ở ngôi làng nhỏ tên là Oberndorf, nằm yên bình bên dòng sông Salzach của nước Áo (Austria), nơi phân chia biên giới giữa hai quốc gia Đức và Áo.Ông nói rằng bên này sông Salzach là Oberndorf và bên kia là ngôi làng Laufen của nước Đức. Du lịch có lẽ cũng chẳng mấy ai quan tâm đến các ngôi làng nhỏ bé này vì có nhiều nơi phong cảnh còn đẹp hơn nơi đây rất nhiều. Nhưng ông đến ngôi lan2gg này chỉ vì sự tò mò về nguồn gốc âm hưởng của bài thánh ca Silent Night – Holly Night mà nhạc sĩ Hùng Lân chuyển sang lời Việt “Đêm Thánh Vô Cùng,” một bài nhạc ngợi ca ngày Chúa ra đời, bản nhạc đã có gần hai trăm năm trước.Nơi làngÛ Oberndorf, ngôi thánh đường Nikolaus-Kirche (nhà thờ St. Nicholas) nhỏ bé đơn sơ của dân làng xây gần bên ngay vòng cung bờ sông, là nơi gặp gỡ của dân làng vào những ngày cuối tuần và lễ hội.Ông Trần Nguyên Thắng cũng kể về Nhật Bản, nơi ông du học thời sau trung học: nơi này có đủ 4 mùa, và mùa nào cũng đẹp.Nhưng tuyệt vời nhất là con người Nhật Bản. Ông Thắng từ một lần bỏ quên túi xách ở một nhà ga, trong đó có giấy tờ và 4,000 đôla tiền mặt. Ba hôm sau, ông được cảnh sát gọi, nói tới nhà ga nhận lại, thì số tiền còn y nguyên, không mất gì trong túi xách.Ông nói, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hè, Nhật Bản đều có những nét rất riêng. Như Tháng Mười Hai là tháng thời tiết Tokyo bắt đầu dần dần se lạnh báo hiệu mùa Đông đã đến. Đây cũng là lúc người dân xứ Phù Tang rộn ràng nhộn nhịp đón mừng năm mới theo Tết Dương Lịch.Ông cũng giải thích: Thành phố Kyoto của Nhật là thành phố du lịch nổi tiếng của cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mùa Xuân với hoa anh đào nở, mùa Hạ của những lễ hội tôn giáo, mùa Đông tuyết phủ và mùa Thu rực rỡ với màu lá xanh vàng nâu đỏ rực của các loại lá mùa thu. Vui nhất là mùa hạ, vì lễ hội nhiều.Ông Trần Nguyên Thắng cũng kể rằng một số thành phố Châu Âu, hễ ra đường là phải cẩn thận, vì dễ bị móc túi. Ông nói, Âu Châu là địa bàn hoạt động của “Diệu Thủ Thư Sinh” -- chữ mà ông gọi họ bằng cái tên kiếm hiệp, vì không thể có nơi nào móc túi tài năng hơn.Ông nói thường thì nhóm móc túi đi 2 người, một người gây phân tâm và người kia thò tay móc túi, ngay cả tại nơi đông đúc.Âu Châu là một khu vực bao gồm các đất nước giàu nghèo nằm san sát nhau. Nước giàu thì có thể kể ra như Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Hòa Lan, Bỉ. Nghèo thì có các nước cộng sản Đông Âu cũ. Nhưng dù ở bất cứ đất nước nào, những nơi mà du khách đến du ngoạn thì dân móc túi cũng xuất hiện với những độc chiêu khó lường.Ông Trần Nguyên Thắng cũng kể về nhiều thành phố đẹp tuyệt vời khác, về thác nước đẹp nhất, và những hình ảnh tưởng như ở trên trời.