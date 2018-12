Ly Dị, Múa Lân, Bóng Đá, Đấm Luật Sư, Nhập Lậu

Xuân NiệmLy dị tưng bừng... Càng lúc càng ly dị nhiều... Đó là vấn đề của các cặp gia đình trẻ Miền Tây Nam Bộ.Báo Thanh Niên kể chuyện: Miền Tây bi hài nơi 15 cặp vợ chồng ly dị/ngày khiến thẩm phán phải báo động.Mỗi ngày, TAND hai cấp tại tỉnh Bến Tre giải quyết khoảng 15 vụ án ly hôn. Thẩm phán TAND tỉnh Bến Tre phải thốt lên rằng đó là một hiện tượng đáng báo động.Cụ thể, trong năm 2018, TAND hai cấp tại tỉnh Bến Tre đã giải quyết ly hôn 5.329/9.485 vụ chiếm trên 56% tổng số vụ án, việc dân sự đã thụ lý. Đây là con số “nhảy vọt” so với các năm liền trước đó, như năm 2014 chỉ có hơn 3.900 vụ ly hôn, năm 2015 hơn 4.300 vụ, 2016 hơn 4.500 vụ, 2017 là 4.700 vụ.Bản tin Zing kể: Màn đồng diễn 108 con lân lập kỷ lục Guinness Việt Nam.Màn biểu diễn đặc biệt trong khuôn khổ Liên hoan Lân sư rồng TP.SG lần 2 hứa hẹn làm mãn nhãn khách tham dự.Tiếp nối sự thành công của lần 1, Sở Du lịch TP.SG quyết định phối hợp Ủy ban Nhân dân quận 5, tổ chức Liên hoan Lân sư rồng TP.SG lần 2 vào cuối năm nay. Sự kiện quy tụ 25 đoàn đến từ TP.SG và các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu... Đây là một trong những hoạt động nổi bật nhằm đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch của thành phố.Báo Doanh Nghiệp VN kể: Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam của chúng ta đã nhận thưởng 300.000 USD cho chức vô địch sau khi đánh bại ĐT Malaysia trong trận chung kết với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận.Ngay sau khi đăng quang tại AFF Cup, ĐT Việt Nam tiếp tục gấp rút chuẩn bị cho một giải đấu lớn hơn, với mức tiền thưởng cao hơn - VCK Asian Cup 2019. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) treo giải cho đội vô địch Asian Cup 2019 khoản thưởng 5 triệu USD, Á quân 3 triệu USD, hai đội thua bán kết nhận mỗi đội 1 triệu USD.Báo Lao Động kể: ông Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa bị ông Huỳnh Công Thoại, nguyên là thư ký tòa án TP Nha Trang xông đến đấm vào mặt.Sáng 21.12, thông tin từ Công an phường Xương Huân, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: đơn vị vừa tiến hành lấy lời khai các bên để xử lý.Báo Pháp Luật kể: Gia cầm, nội tạng động vật nhập lậu từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh trong các tháng trước và sau Tết Nguyên đán.Theo các cơ quan chuyên môn thú y của Trung ương, địa phương, tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm, đặc biệt là gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp.Bản tin TTXVN kể: Khởi tố điều tra vụ phá 30.000 m2 rừng để... 'trồng rừng' tại Krông Pa, Gia Lai.Ngày 21/12, ông Trương Quốc Dụng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa (Gia Lai) xác nhận, đơn vị ra Quyết định số 01/QĐ/KTVAHS-KL khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015.Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Công an huyện Krông Pa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.Bản tin VnMedia kể: Hôm 20/12/2018, lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ thẳng thắn trên sóng truyền hình về những kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận tuyển Việt Nam đang ở thế khó khi rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ rất mạnh.“Có thể nói bảng đấu của chúng ta là khó khăn nhất tại Asian Cup 2019. Tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu một. Iran và Iraq là những quốc gia rất mạnh về bóng đá tại châu Á. Kể cả có Yemen, tuyển Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp nhất tại bảng D.Báo Công An Nhân Dân kể: Xe bồn chở xăng lao xuống vực cháy rụi, tài xế tử vong.Lúc 16 giờ 45 ngày 20-12, xe bồn BKS 38C-101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (trú Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 907+100 đường đèo Hải Vân (địa phận P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã va chạm với xe bồn chở dầu BKS 74K-8945 do tài xế Nguyễn Hữu Tính (trú TX Hương Trà, TT-Huế) điều khiển chạy hướng ngược lại. Sau va chạm, xe bồn BKS 38C-101.72 lao xuống vực sâu, cách mặt đường hơn 40m và bốc cháy.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai dạy và học võ cổ truyền trong trường phổ thông.Theo văn bản này, Sở GD&ĐT cho biết đã tổ chức tập huấn dạy và học 3 bài quyền căn bản của môn võ cổ truyền cho giáo viên thể dục cấp tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh.Sở chỉ đạo, sau tập huấn các trường tiến hành tổ chức triển khai cho học sinh tập luyện vào đầu giờ các tiết học thể dục hoặc trong thời gian dành cho các hoạt động giáo dục của trường.Bản tin VietnamNet kể: Mười loại quả cùng chín rộ trên... một thân cây.Vườn cây đặc biệt này là của ông Lê Đức Giáp (Thanh Oai, Hà Nội) với hơn 100 gốc cây ngũ quả. Đặc biệt nhiều cây còn được ông ghép tới... 10 loại quả.Tìm đến xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội, hỏi lão nông Lê Đức Giáp 65 tuổi sáng tạo ra giống cây ngũ quả thì ai cũng biết. Nổi tiếng với giống cây cảnh ngũ quả trưng dịp Tết, ông Giáp đã ghép thành công 5 loại quả cùng phát triển tốt trên một thân cây bưởi.Bản tin Zing kể: Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn cho biết năm 2018, thiên tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miền cả nước với 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 14 trận lũ quét, sạt lở đất; 4 đợt rét đậm, rét hại; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; lũ lớn tại thượng nguồn sông Cửu Long, triều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh Nam Bộ..."Tính đến ngày 20/12, thiên tai gây thiệt hại về kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng, làm 218 người chết và mất tích", ông Nguyễn Trường Sơn nói.Bản tin VTC kể: Tạm giữ thầy giáo giở trò đồi bại với nữ sinh ở Gia Lai.Đăng chở cháu L. đến khu vực phía sau bệnh viện rồi dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân.Ngày 21/12, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Hồ Trọng Đăng (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, giáo viên Thể dục của trường trung học cơ sở Phan Bội Châu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.