Năm Hợi Nói Chuyện Heo - Talk About The Earth Pig In The Pig Year

Thích Nữ Giới Hương

Chúng ta đang sống trong chu kỳ tuần hoàn của vũ trụ, nên quỹ đạo bốn mùa (xuân hạ thu đông) hay 12 con giáp (Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi) luôn xoay chuyển. Năm 2019 là xuân Kỷ hợi, năm con heo, xin được nói chuyện về heo.

(Source: image.baidu.com)

Heo là một loài vật có hình dáng tròn trịa mũm mỉm, béo tốt ủn ỉn và hiền từ, khác với loài thú dữ khác như rắn, sư tử, beo… hại người, hại vật. Theo tự điển online, tên khoa học của heo là sus, thuộc họ lợn (suidae), tiếng Anh là pig. Heo còn được gọi là lợn, ỉn, hợi, trư, thỉ và nhiều tên riêng (danh từ riêng đặt cho chúng, như lão Trư, heo Móng Cái, heo Tây Ninh, heo Mọi, heo Tu Lại, ông Hợi, heo Năm Móng, heo Ba Giò, heo Mép, chú Lợn Snowball, cô heo Squealer, vv…).

Trong chuỗi 12 con giáp, ba con vật cuối cùng (gà, chó, và heo) có mối liên hệ gần với con người hơn các con vật như chuột, trâu, cọp, v.v. Heo là một con vật mà chỉ nói đến tên chúng ta cũng có thể cảm thấy gần gũi; một con vật mà hình ảnh của nó đã đi vào thơ ca, hội họa dân gian và là biểu tượng văn hóa. Trong tiếng Việt hằng ngày, heo cũng thường được nhắc đến, nào là "mập như heo", "ngu như heo", "lười như heo", "ăn như heo", "ngủ như heo", "sướng như heo", và "dơ như heo", vv... Nói chung là các từ ngầm so sánh để diễn ta một ai đó không làm gì cả, khỏi phải động não, chẳng hề căng thẳng (stress), mà vẫn "phây phây", tốt tướng, hưởng thụ, nhàn nhã. Nhưng đứng trên phương diện sinh học mà nói, thật ra heo không có tối dạ; trái lại, heo rất thông minh, dễ dạy, ngoan hiền và thân thiện.

Heo là con vật có một mối liên hệ lâu đời nhất với con người, không chỉ người Á châu mà còn cả Âu châu. Đối với người Việt Nam và Trung Quốc, heo gần gũi đến độ được nhân cách hóa qua nhân vật hư cấu nửa người nửa heo Trư Bát Giới trong truyện nổi tiếng “Tây Du Ký”. Đối với các dân tộc sống tại các đảo ngoài lục địa Đông Nam Á, ngoài “chức năng” cung cấp thực phẩm, heo còn là biểu tượng của sự giàu có.

Theo văn hóa Việt Nam hay Châu Á, heo là biểu trưng của tiền bạc, sự phồn thịnh, sung túc, tài lộc, nên nhiều nghệ nhân đã đúc tượng heo vàng, lịch ảnh heo treo tường, heo ống tiết kiệm làm giàu, tranh dân gian để thể hiện sự chúc tụng năm mới nhiều may mắn, con cháu đông vui, sanh sôi nảy nở, phúc lộc dồi dào phong phú. Heo cũng còn là biểu tượng của vật tế lễ cúng bái như sính lễ hôn nhân, đám giỗ, quà cưới cho cô dâu, tạ lễ sau khi thành công ở thương trường buôn bán, sanh con, cúng tế thần linh, lễ khai trương, v.v.

Ở các bán đảo Thái Bình Dương, loại heo không lông Kapia thường được dùng làm con vật để tế thần, vì người ta tin rằng heo có linh hồn, sẽ linh thiêng. Ở Âu châu thời cổ đại, heo là con vật được nữ thần Demeter (thần sinh sản trong thuyết Hy Lạp Cổ Đại) ưa thích. Bởi lẽ, heo là biểu tượng cho sự sinh sản con cái sung túc, nên phụ nữ hay mua heo mạ đồng vàng để trong nhà hay phòng riêng để cầu mắn con. Người thổ dân da đỏ ở Mỹ cũng xem heo là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Ở Đức, tham dự vào buổi tiệc có thịt heo vào đêm Noel có ý nghĩa ngăn ngừa quỉ thần và đem lại thịnh vượng, tiền tài cho năm mới. Ở Mỹ, heo được làm biểu tượng của đội thể thao, như đại học Arkansas đặt tên cho đội thể thao là Sus Scrofa (Con Lợn Lòi) (https://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_pig) hay Đội Lợn Hoang, đội bóng nhí gồm 12 thành viên thiếu niên bị kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan suốt 18 ngày, đã nổi tiếng trên khắp thế giới.

Với trẻ con Việt nam, con heo đất còn là người bạn thân thiết. Thuở nhỏ bé tí, các bé nhóc đã được ba mẹ ông bà dạy cách tiết kiệm bằng cách bỏ vài đồng, vài cắc cent vào chú heo con nho nhỏ, màu vàng, màu bạc hay màu đất để cúng chùa, giúp người nghèo, làm từ thiện... Tích tiểu thành đại! Bài học “heo ống” nhỏ này sẽ giúp trẻ con hay ngay cả người lớn biết xài tiết kiệm, san sẻ bố thí, cúng dường làm phước.

(Pig in Đông Hồ Painting)

Heo là con vật thuộc 12 con giáp, rất thân thiện và gần gũi với con người. Nó sướng nhất vì chỉ ăn và ngủ, khỏi phải lo lắng điều gì. Vì heo vốn là nhàn nhã, sống vô tư, không lo nghĩ, tròn trịa trù phú, mũm mĩm phồn thực, phúc lộc, nên năm heo sẽ mang nhiều niềm vui, vận may, tụ tài lộc, lợi nhuận sung túc thoải mái cả tinh thần và vật chất đến với mọi người.

12 con giáp xoay vần. Năm mới Tết đến. Lại một chú Heo ngấp nghé trước thềm. Chúc mọi người một cuộc sống "sung sướng, nhàn nhã như Heo", "vô tư, không lo nghĩ như Lợn" và "thoải mái từng ngày như Hợi".

Chúc mọi nhà một năm mới đủ ăn, dư mặc, thừa tình yêu thương và giàu lòng quảng đại. Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

Thích Nữ Giới Hương

TALK ABOUT THE EARTH PIG IN THE PIG YEAR



Thích Nữ Giới Hương

We are living in the periodic circle of the universe; therefore, the circle of four seasons (spring, summer, fall and winter) or the twelve Chinese zodiac signs (rat, ox, tiger, rabbit (cat), dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog and pig) is always in motion. The 2019 is the year of pig, so let’s talk about the pig.

(Source: image.baidu.com)



Pigs are chubby, cute, and harmless which are different from the fierce animals such as snakes, lions and panthers… which are able to harm human and other animals. According to the online dictionary, the scientific name of pig is sus, belonging to the suidae family, translated to English as pig. Pig is also known as hog, porker, piglet, boar, sow, etc. and many other proper names (such as the Old Pig, Móng Cái Pig, Tây Ninh Pig, Wild Pig, Tu Lại Pig, The Pig, Five Trotters Pig, Ba Giò Pig, Mép Pig, The Snowball Pig, The Squeller Pig, etc. …)

Among twelve animals of the Chinese zodiac, the last three (rooster, dog and pig) are closer to humans than the others such as rat, ox, tiger, etc. Thinking of the pig, we often think of its friendliness, and many traits that naturally transition into poetry, folk paintings and become a cultural symbol.

In everyday Vietnamese language, pig is often mentioned. For instance, “fat like a pig”, “stupid like a pig”, “lazy like a pig”, “sleep like a pig”, “happy like a pig”, “dirty like a pig”... In general, the pig-related words refer to those who have nothing to do, have not used their brains, have no stress; yet they are phlegmatic, good looking, enjoyable and have easy lives. Biologically, pigs are not stupid but are smart, obedient and friendly.

The pig has the closest relationship with human not only in Asian culture but also Europeans. To Vietnamese and Chinese people, the pig is humanized to the character Trư Bát Giới in the fiction of “Journey to the West”. To the people of Southeast Asian islands, besides serving as food, the pig is a symbol of wealth.

According to Vietnamese and Asian cultures, the pig symbolizes wealth, prosperity, comfort, and good luck; hence, the artists are casting the golden pig statues, making calendars with images of the pigs, piggy bank to save money, folk paintings of the pigs celebrating the new year with wishes with good luck, a crowded and harmonious family, a sense of growing and enriching happiness and wealth. The pig is also a symbol of sacrificial rituals used in betrothal gifts in weddings, memorial services, service of expressing one’s gratitude when being successful in business, giving birth to a baby, offering to the gods, or at a grand opening service of the new business, etc.

In the Pacific Peninsular, the Kapia Pig is used for sacrificial rituals because it is believed of having a soul. In the ancient Europe, a pig is a favorite animal of Demeter (Goddess of Productivity in Egyptian legends); therefore, women often purchased the golden-copper plated pigs and kept them in their house or room hoping to have “a sacred child”. The Indian-American considers a pig is a representation for prosperity and good luck. In Germany, having pig meat on Christmas serves to prevent ghosts, brings prosperity and wealth for a new year.

In the United States, the image of the pig is also used for a sport team. The sport team of Ankarsas University was named as Sus Scrofa (Con Lợi Lòi) (https://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_pig) or the Wild Pig Team, the soccer team of 12 boys was stuck 18 days in Tham Luang, Chiang Rai province of Northern Thailand, which has got the attention of the world recently due to their dramatic rescue.

To Vietnamese children, the piggy bank is as a close friend. Since they were young, they were taught to save coins into their piggy banks--brightly decorated in golden, silver or orange-brown colors--by their parents and grandparents. Many managed to save a substantial amount of money! This practice in being frugal and patience is a simple lesson for children, helping them to learn the lesson of charity by offering their savings to temple, as well as nurture their good heart.

(Pig in Đông Hồ Painting)



Pig is one of the animals of the twelve Chinese zodiac signs, which is friendly and close to human beings. It enjoys a good life which only cares for eating and sleeping and being generally free from all sorts of worries. The pig is carefree, happy-go-lucky, chubby for prosperity, plump for flourishing, good luck and fortune; hence, the year of pig will bring happiness, fortune, ideal for gathering wealth, and everyone will enjoy a comfortable year both materially and spiritually. The twelve animals of the Asian zodiac is continually cycling. This year is about to end and a new year is coming. The pig is lingering in front of our doors.

Wishing everyone to continue living in happiness and freedom, in happy-go-lucky fashion, and in comfort everyday like the pigs.

Wishing your families a blessed New Year full of health, prosperity, love, and generosity!

Happy New Year 2019, The Pig Year to all of you, and your families!

