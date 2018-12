Mỹ Sẽ Đánh Hoa Vi Tới Tê Liệt?

WASHINGTON -- Chính phủ Hoa Kỳ cứng rắn với chính phủ Trung Quốc (TQ) về tình hình nhân quyền tại đặc khu Tây Tạng, theo tin BBC. Trong khi đó, bản tin RFI nêu vấn đề về viễn ảnh Hoa Kỳ muốn đánh tê liệt công ty viễn thông Hoa Vi (Huawei) của TQ.Bản tin BBC ghi rằng Hoa Kỳ buộc tội hình sự với tin tặc 'làm cho tình báo Trung Quốc' sau khi Tổng thống ký luật phạt quan chức TQ ngăn người Mỹ đến Tây Tạng.Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố buộc tội hình sự đối với hai tin tặc được cho là có liên quan tới cơ quan tình báo chính của Trung Quốc.Bản tin ghi rằng Zhu Hua và Zhang Shilong bị cáo buộc nhắm vào các mạng ở Mỹ và các quốc gia đồng minh để đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ.Họ thuộc nhóm "hacking group" được biết đến là phương thức tấn công mạng Advanced Persistent Threat 10, theo cáo buộc.Có ý kiến cho rằng họ hiện đang ở Trung Quốc.Úc, Anh, Canada, Nhật, Hà Lan, New Zealand và Thụy Điển cũng được báo cáo nằm trong mục tiêu của hai tin tặc.Các báo châu Âu chiều tối 20/12 chạy tin nói Hoa Kỳ "cáo buộc Trung Quốc có hoạt động tin tặc toàn cầu".Bản tin BBC ghi rằng Zhu Hua và Zhang Shilong làm việc cho công ty Huaying Haitai và hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc, theo cáo trạng.Các tập đoàn Mỹ liên quan đến hàng không, công nghệ vũ trụ và không gian, và các cơ quan chính phủ như Hải quân và cơ quan vũ trụ NASA cũng bị nhắm đến, cáo trạng cho cho biết thêm.Thông báo về việc không tiết lộ cáo trạng, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Rod Rosenstein cho biết Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận 2015, theo đó họ cam kết không tham gia vào hoạt động gián điệp thương mại trên mạng.Ông Rosenstein cho biết động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được phối hợp với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á để ngăn chặn "sự xâm lược kinh tế của Trung Quốc".Ông nói thêm:"Chúng tôi muốn Trung Quốc chấm dứt các hoạt động phi pháp trên mạng."Hôm 19/12 Tổng thống Donald Trump ký luật trừng phạt với mọi quan chức Trung Quốc ngăn cản người Mỹ đến Tây Tạng.Luật 'Reciprocal Access to Tibet Act' nay mở ra một thời kỳ mới trong việc Hoa Kỳ ủng hộ Tây Tạng và thách thức chính sách của Trung Quốc ở vùng này.Luật này yêu cầu Trung Quốc cho giới ngoại giao, báo chí và công dân Mỹ hưởng quyền đến Tây Tạng tương xứng với quyền của người Trung Quốc đến các vùng của Mỹ.Về cơ bản, đây là luật nhắm vào các quan chức Trung Quốc"cản trở người Mỹ" tới Khu tự trị Tây Tạng, vùng mà Bắc Kinh thường hạn chế người nước ngoài tới thăm.Luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đánh giá trong vòng 90 ngày và báo lên Quốc hội về nhân sự Trung Quốc "chịu trách nhiệm ngăn cản người Mỹ tới Tây Tạng".Các quan chức Trung Quốc đó sẽ bị bác visa nếu muốn sang Mỹ.Bắc Kinh đã phản đối luật này, coi đây là sự can thiệp vào tình hình nội bộ của Trung Quốc, còn giới vận động nhân quyền ủng hộ người Tây Tạng thì vui mừng trước luật này.Trong khi đó, bản tin RFI nêu câu hỏi: Vì sao Mỹ quyết định "đánh" Hoa Vi vào lúc này?Bản tin ghi rằng: Đối với nhà báo của tờ South China Morning Post, vụ bà Mạnh Vãn Châu bị Mỹ làm khó dễ rõ ràng là biểu hiện của một cuộc chiến tranh lạnh kinh tế Mỹ-Trung đang càng lúc càng gay gắt, bất chấp thỏa thuận “hưu chiến” hôm 01/12/2018, giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Buenos Aires (Achentina).Bản tin ghi rằng những nghi ngờ về Hoa Vi và bà Mạnh Vãn Châu liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran không có gì mới mẻ.Năm 2012, Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ đã ra một báo cáo về kết quả một cuộc điều tra nhắm vào Hoa Vi. Ủy Ban đã mở rộng mạng lưới điều tra, thậm chí còn phỏng vấn cả nhà báo của tờ South China Morning Post về cách điều hành và hoạt động kinh doanh của Hoa Vi.Một trong những chỉ trích được nêu lên là Hoa Vi đã từ chối không trả lời câu hỏi của Ủy Ban về hoạt động của tập đoàn ở Iran, và đã không chứng minh được là họ đã tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ.Sau đó, vào năm 2013, hãng tin Anh Reuters đã loan tin về một công ty con của Hoa Vi, mà bà Mạnh từng làm giám đốc, đã tìm cách bán sang Iran thiết bị viễn thông mà tập đoàn Mỹ Hewlett Packard sản xuất, bất chấp các lệnh cấm của Mỹ vào thời đó.Tuy nhiên, điều mà Reuters không nói đến là công ty Iran đối tác của công ty con của Hoa Vi, cho đến hai tháng gần đây, còn là một công ty của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, can dự rất nhiều vào chương trình hạt nhân Iran.Và như thế, bà Mạnh không chỉ vi phạm cấm vận của Mỹ mà còn vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, và điều đó có nghĩa là vi phạm cả luật Canada, và đó chính là cơ sở biện minh cho việc cho dẫn độ bà sang Mỹ.Vì sao Mỹ lại đánh Hoa Vi trong khi có nhiều công ty khác cũng phạm luậtHoa Vi không phải là tập đoàn quốc tế duy nhất vẫn làm việc với Iran. Một số đã bị trừng phạt như Standard Chartered và tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE; nhưng phần đông thì không bị phiền hà, trong đó có cả các tập đoàn Mỹ lẫn Trung Quốc. Thế nhưng tại sao Mỹ lại truy Hoa Vi?Bản tin RFI dựa theo bái báo trên đưa ra một dự đoán có thể là Hoa Vi sẽ bị đánh tới tê liệt:“Hành động của Mỹ chống lại Hoa Vi do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ gây thiệt hại nặng nề, thậm chí là làm tê liệt tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc.Trong số 92 nhà cung ứng cốt lõi cho Hoa Vi, có tới 33 công ty là các tập đoàn Mỹ, trong đó có các nhà sản xuất chip như Intel, Qualcomm, Broadcom, Marvell và Micron. Nếu Washington cấm các công ty này bán cho Hoa Vi, tập đoàn viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc sẽ rất khó khăn để tồn tại.”