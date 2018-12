Mỹ Và 12 Nước: Lên Án TC Ăn Trộm Bí Mật Thương Mại

WASHINGTON - Báo Washington đưa tin: Hoa Kỳ và hơn 12 đồng minh được trông đợi lên án Trung Cộng trộm cắp bí mật thương mại kỹ thuật, xâm nhập mạng tin học của các chính quyền.Cùng ngày Thứ Năm, Bộ tư pháp Hoa Kỳ công bố quyết định truy tố số tin tặc giúp việc Beijing trong chiến dịch do thám nhắm hệ thống mạng của Hoa Kỳ và các nước.Viên chức ẩn danh tiết lộ: các đồng minh cùng lên án Beijing gồm Canada, UK, Hòa Lan, Thụy Điển, Nhật, Australia, New Zealand.Tin tặc Trung Cộng bắt đầu tấn công từ 2017.Trong 5, 6 năm qua, đa số doanh nghiệp khắp thế giới giảm chi phí an ninh mạng để giao cho các nhà thầu bên ngoài tồn trữ và chuyển giao dữ liệu.