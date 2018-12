Mùa Lễ Cuối Năm: Miền Đông Bão, 100 Triệu Người Mỹ Sẽ Đi Chơi

NEW YORK - 1 hệ thống bão đang hình thành tại vùng duyên hải Vịnh Mexico sẽ tạo ra khó khăn về giao thông khắp bờ Đại Tây Dương vào ngày Thứ Sáu 21-12 khi hàng triệu người bắt đầu hành trình sum họp gia đình vào lịp lễ Giáng sinh hàng năm.Cơ quan khí tượng cho hay: hệ thống bão đưa giông bão tới vùng Đông Nam từ ngày Thứ Năm, đổ mưa lớn gây ngập lụt vùng Đông Bắc từ Thứ Sáu.Chuyên viên khí tượng Janice Dean nói: sẽ có cuồng phong và bão lốc xoáy kèm theo mưa lớn.Thành phố New York có thể thấy mưa bắt đầu rơi sau 9 giờ rưỡi tối Thứ Năm.Đợt bão này sẽ là ướt át, không là bão tuyết trắng lòa vì 1 đợt hơi ấm tạo ra nhiệt độ êm dịu trong vùng.Lệnh báo động ngập lụt đã ban hành từ Virginia đến New England.Cục khí tượng khuyến váo: ngập lụt có thể là rộng lớn, vì nhiều nơi (gồm thủ đô Washington D.C.) đã thấm đẫm nước mưa trong thời gian gần đây.Hội xe hơi AAA tiên đoán trên 100 triệu người đi chơi xa nhà trong mùa lễ cuối năm.