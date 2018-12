Tu Viện Hoa Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Trong buổi lễ.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Tu Viện Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 3222 First ST, Santa Ana CA 92703, do Hòa Thượng Thích Pháp Tánh làm Viện Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà và buổi thuyết trình hội luận về đề tài: “Phân Biệt Giữa Tín Ngưỡng Di Đà và Pháp Môn Niệm Phật” Chứng minh tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Huệ Minh, HT. Thích Giác Pháp, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Minh Trí, … cùng chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng đến từ các chùa và tự viện Nam California, quan khách có ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Giáo Sư Vân Bằng, cùng qúy vị giáo sư, nhân sĩ, một số các cơ quan truyền thông và hàng trăm đồng hương Phật tử.Trước khi vào lễ chính thức, Chư Tôn Đức và Phật tử tham gia đoàn dâng hoa đăng và kinh hành niệm Phật nhiều vòng trước sân chùa, sau đó tất cả cùng vào chánh điện.Điều hợp chương trình do hai Phật tư:û Tuệ Giải và Tánh Thủy.Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Tiếp theo Phật tử Tánh Thủy lên giới thiệu thành phần tham dự.Sau đó Đạo hữu Tuệ Giải, được sự cho phép của HT. Viện Trưởng, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn Chư Tôn Đức Tăng, quý vị quan khách và đồng hương Phật tử … Ông tiếp: Chúng con xin đê đầu đãnh lễ và cảm niệm công đức qúy ngài đã quang lâm về đây chứng minh tham dự, xin chân thành cảm ơn qúy đồng hương Phật tử xa gần cùng các cơ quan truyền thông báo chí.Trong lời khai mạc có đoạn đạo hữu Tuệ Giải đã nói: “Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà là tạo điều kiện giúp cho những người con Phật, thấy biết những hạnh nguyện của Phật bằng cách bắt được nhịp cầu phước trí song tu cho những ai hũu duyên muốn vào cửa Phật. Trong tinh thần đó chúng con hy vọng sang năm mới chúng con có đầy đủ tài chánh để xây dựng một số phòng ốc rộng rải trong đó có một phòng thờ vong và một nhà bếp có tiện nghi, phục vụ cho những khóa tu học đông người tham dự, ngoài ra còn phải trang bị một số phòng ốc để có nơi nghĩ ngơi cho qúy đồng hương Phật tử đến từ xa đồng thời chùa cũng có công trình sữa sang lại khu Parking của chùa sau thời gian nay đã bị hư hại…”Những công tác Phật sự kể trên có được hoàn tất nhanh hay chậm cũng tùy vào lòng phát tâm yểm trợ của qúy vị mạnh thường quân cũng như đồng hương Phật tử qua các chương trình như Bữa Cơm Chay gây quỹ, tham gia hành hương trong những ngày Tết…”Sau đó là lời phát biểu của ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Vân Bằng, trong lời phát biểu ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã ca ngợi những công đức lớn lao mà Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Pháp Tánh và Phật tử Tu Viện đã làm trong nhiều năm qua, trong lúc nầy ông cũng đã khen “HT. Thích Pháp Tánh hát rất hay, hát Kinh làm cho ý nghĩa những lời kinh đi sâu vào tâm thức người nghe”.Trước những công trình mà Tu Viện đã và đang thực hiện trong lúc nầy ông và phu nhân là Giáo Sư Vân Bằng cùng chia xẻ lời phát nguyện, sẽ cố gắng góp một bàn tay để giúp xây dựng những công trình còn dang dỡ sớm được hoàn thành.Ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho xin cầu nguyện Đức Phật A Di Đà hộ trì cho HT. Viện Trưởng để sớm hoàn thành ước nguyện.Năm mới ông kính chúc Chư Tôn Đức cùng đồng hương Phật tử tràn đầy Hồng Ân Chư Phật.Thay mặt ban tổ chức, Phật tử Chơn Tâm tặng cho hai ông bà mỗi người một áo tràng đồng phục của Tu Viện Hoa Nghiêm.Tiếp theo nghi thức lễ Vía Đức Phật A Di Đà, trong lúc nầy tất cả mọi người cùng tụng Kinh Di Đà.Sau phần nghi lễ HT. Viện Trưởng thuyết giảng về đề tài “Phân Biệt Giữa Tín Ngưỡng Di Đà và Pháp Môn Niệm Phật”Tiếp theo là phần hội luân.Sau đó là lễ phóng sanh.Sau lễ phóng sanh, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức vào trai đường thọ trai và ban tổ chức cúng dường trai tăng.Trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do Chùa khoản đãi để tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ do qúy Phật tử và các em Gia Đình Phật Tử trình diễn.Buổi chiều là lễ Truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới cho hàng cư sĩ tại gia.Đạo hữu Tuệ Giải cho biết: Buổi dạ tiệc chay và văn nghệ gây quỹ để xây nhà thờ vong, nhà ăn, nhà bếp sẽ được tổ chức vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 3 năm 2019 tại Thính Đường Tu Viện Hoa Nghiêm số 3222 First ST, Santa Ana CA 92703, Điện thoại (714) 775-6799, giá vé ủng hộ là $35/1vé.Ban tổ chức kêu gọi qúy đồng hương Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài bằng cách mua vé tham dự tiệc chay, vận động gia đình, thân hữu mua vé. Qúy vị không tham dự được có thể phát tâm, yểm rợ cúng dường. Nếu đồng hương Phật tử nào có tiền mà chưa xử dụng có thể cho Tu Viện mượn 3 năm không lấy lời (có làm giấy nợ theo luật pháp) Hoặc phát tâm cúng dường một tượng Phật, tượng Bồ Tát có khắc tên người cúng gắn trên tường trong Chánh Điện.Ngoài ra ban tổ chức kêu gọi đồng hương Phật tử tham gia hai tuyến hành hương chiêm bái thánh tích và các ngôi chùa Việt Nam-Trung Hoa-Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Thiền Viện Chân Nguyên, Thiền Viện Đại Đăng… vào đầu năm Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2019 (vào ngày Mùng 6 Tết Kỷ Hợi).Tuyến đường 1- Qua các thành phố của Quận Hạt San Bernadino và Los Angerles County.Tuyến đường 2- Đi về phía cực Nam của Riverside và San Diego County.Khởi hành tại Tu Viện vào lúc 7 giờ sáng và trở về lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Tu viện cung cấp thức ăn 3 bữa. Tất cả xe của qúy vị đi hành hương đều đậu tại tu viện. Quý Phật tử liên lạc mua vé sớm để có chỗ ngồi tốt. Mọi chi tiết liên lạc về Tu Viện (714) 775-6799Tất cả những đóng góp vào các chương trình trên là cùng góp một bàn tay để hoàn thành những công trình của tu viện còn dang dỡ.