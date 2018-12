(Xem: 20)

Bản tin CafeF ghi rằng sau tháng 10/2018, khi xuất cảng cá tra sang thị trường Mỹ tăng 38% so với tháng trước và tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2017 thì bước sang tháng 11/2018, giá trị xuất cảng cá tra sang thị trường này tiếp tục tăng thêm 5,2% so với tháng trước. Mức tăng trưởng liên tục khả quan này đã giúp Mỹ lấy lại vị trí số 1 trong các thị trường xuất cảng lớn nhất của cá tra Việt Nam.