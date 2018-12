Malaysia: Tạm Ngưng Xét Xử Nghi Can Ám Sát Kim Jong-nam

KUALA LUMPUR - Vì mâu thuẫn trong các cung khai của nhân chứng trong âm mưu ám sát anh khác mẹ của Kim Jong-un, việc xét xử nữ nghi can Indonesia được biết với tên Siti Aisyah tạm ngưng.Asiyah và nghi can Vietnam Đoàn thị Hương bị xét xử từ hơn 1 năm về vụ chụp khăn tẩm độc chất lên mặt Kim tại phi trường Kuala Lumpur.Kim tắt thở không lâu sau.2 nữ nghi can cả quyết đã bị gián điệp Bắc Hàn đánh lừa để làm việc ấy.Cùng ra tòa từ Tháng 10-2017, Asiyah và Hương trải qua 1 tiến trình chậm vì số lượng lớn nhân chứng và các buổi điều trần không được tổ chức thường xuyên.Giai đoạn biện hộ của Asiyah được dự kiến bắt đầu từ Tháng 11 nhưng đã bị dời đến Tháng 1-2019 vì luật sư ngã bệnh.Tại phiên điều trần ngày Thứ Ba 18-12, tiến trình tạm hoãn khi quan tòa từ chối cho phép luật sư của Asiyah tiếp cận 1 số nhân chứng – nên, các luật sư quyết định chống án.Với Đoàn thị Hương, việc xét xử tái tục vào Tháng 3-2019.Theo luật hiện hành Malaysia, thủ phạm giết thân nhân của lãnh tụ Kim Jong-un sẽ bị phạt bằng án tử hình theo cách treo cổ.Chính quyền mới Malaysia cầm quyền từ Tháng 5 hứa bãi bỏ án tử hình, nhưng thay đổi này đòi hỏi sự chấp thuận bằng biểu quyết ủng hộ của cơ quan Lập Pháp.