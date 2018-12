Phái Đoàn Chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse Thăm Việt Báo Trong Chuyến Phật Sự 2 Năm Tại Nhiều Tiểu Bang Hoa Kỳ

Mạn Đà La Đức Phật Dược Sư do chư Tăng phái đoàn PG Tây Tạng kiến tạo.(photo Lobsang Wangchuk)Mạn Đà La Bồ Tát Đại Trí Văn Thù do chư Tăng phái đoàn PG Tây Tạng kiến tạo.(photo Lobsang Wangchuk)Trong hình, từ phải, Ven. Kongchok Woser, Ven. Konchok Lhundrup, Ven. Geshe Laden, Ven. Geshe Lobsang Wangyal, Ven. Tenzin Lung Tok, Ven. Sha Nu, Cư Sĩ Lobsang Wangchuk, Nhà Văn Nhã Ca, và Cư Sĩ Diệu Đế tại tòa soạn Việt Báo.(Photo VB)WESTMINSTER (VB) -- Thật là phước duyên hy hữu cho tòa soạn Việt Báo khi đón mừng sự quang lâm của phái đoàn chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse Monastery tại miền Nam Ấn Độ viếng thăm vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018.Đón tiếp phái đoàn tại tòa soạn gồm có nhà văn Nhã Ca, sáng lập và chủ nhiệm Việt Báo; nhà báo Phan Tấn Hải, chủ bút Việt Báo; đạo hữu Diệu Đế là thân mẫu của Thầy Kongchok Woser.Phái đoàn gồm quý Đại Sư Tây Tạng Geshe Lobsang Wangyal, Geshe Laden, Konchok Lhundrrup, sha Nu, Tenzin Lung Tok, Kongchok Woser, và Cư Sĩ Lobsang Wangchuk -- là người Mỹ chính cống, đã xuất gia trước đây nhưng nay đã hoàn tục và vẫn tiếp tục phục vụ cho Phật Giáo Tây Tạng trong công cuộc hoằng pháp.Qua sự giới thiệu của Thầy Kongchok Woser -- thường được biết là Thầy Kusho -- và đạo hữu Diệu Đế, đây là lần đầu tiên phái đoàn chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse đến thăm tòa soạn Việt Báo nhân chuyến Phật sự tại Hoa Kỳ.Được biết phái đoàn chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse thay phiên nhau đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ. Chương trình hoằng pháp này được gọi là Chuyến Hoằng Pháp Phát Triển Giáo Dục tại Hoa Kỳ. Phái đoàn kỳ này gồm 5 vị Đại Sư Tây Tạng đã đến Mỹ và làm Phật Sự tại nhiều tiểu bang từ một năm rưỡi qua, và sẽ về nước trong vòng nửa năm nữa.Phái đoàn chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse Monastery kỳ này đến Hoa Kỳ để thực hiện các Phật sự như tổ chức các buổi Lễ Quán Đảnh, các buổi lễ tôn tạo Mạn Đà La, thuyết pháp và hướng dẫn các pháp môn tu tập theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Trong thời gian qua, phái đoàn đã đến nhiều tiểu bang như Texas, Nebraska, Colorado, California, v.v... Trong số những Mạn Đà La mà phái đoàn chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse đã kiến tạo trong kỳ hoằng pháp tại Mỹ lần này gồm Mạn Đà La Đức Phật Dược Sư (được kiến tạo tại tiểu bang Nebraska) và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù (được kiến tạo tại tiểu bang Colorado, theo lời cư sĩ Lobsang Wangchuk cho biết.Tu Viện Gaden Shartse là một trung tâm Phật Giáo Tây Tạng nổi tiếng với nhiều vị Đại Sư xuất thân từ ngôi tu viện này là những bậc tái sinh như ngài Geshe Tsultim Gyeltsen là vị Đại Sư đã khai sơn ngôi chùa Phật Giáo Tây Tạng Gaden Shartse Monastery tại Long Beach, Nam California.Thầy Kongchok Woser, là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ đi tu theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Hiện nay Thầy đang ở tại Tu Viện Gaden Shartse Monastery tại miền Nam Ấn Độ và đang theo học chương trình Tiến Sĩ Phật Học theo truyền thống Tây Tạng còn 3 năm nữa là hoàn tất.Tu Viện Gaden Shartse Monastery có địa chỉ liên lạc: P.O. Tibet Colony, Lama Camp No. 1, Mundgod N. K., Kamataka 581411, India; email: gashar_education@hotmail.com