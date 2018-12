Ký Giả VN Tống Tiền Hãng Tàu 100.000 Đô, Bị Công An Gài Bắt, Quả Tang Nhận 70.000 Đôla

HANOI -- Một nữ phóng viên đòi một công ty phải nộp 100,000 đôla để sẽ không bị viết bài chỉ trích.Các cơ quan truyền thông trong nước cho biết rằng nữ phóng viên trên được cho là từ báo Thương hiệu và công luận.Bản tin VietnamNet ghi rằng Công an tỉnh Bắc Giang hôm Thứ Tư 19/12/2018 đã bắt giữ Đào Thị Thanh Bình (báo Thương hiệu và Công luận) về hành vi nhận tiền của công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang.Trong khi đó, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan pháp luật nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc phóng viên tống tiền doanh nghiệp, nếu có sai phạm thì xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.Bản tin ghi lời Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Đào Thị Thanh Bình không phải là hội viên của Hội và không có thẻ nhà báo. Tuy nhiên, Bình lại mang danh nghĩa nhà báo đi hành nghề và có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của người làm báo Việt Nam.Hội sẽ có công văn đề nghị Ban biên tập báo Thương hiệu và công luận báo cáo rõ sự việc. Đồng thời, Hội sẽ có ngay công văn đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, nếu có sai phạm thì xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.Bản tin VietnamNet ghi rằng trước đó, Đào Thị Thanh Bình có đề xuất Ban biên tập về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại công ty TNHH LEXSHARE. Ban Biên tập nhận thấy nhu cầu xây nhà ở cho công nhân là cần thiết nên đã đồng ý cho Bình thu thập thông tin viết bài. Ban biên tập có viết giấy giới thiệu cho phóng viên đến gặp công ty, BQL KCN Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu.Quá trình tác nghiệp, Bình có báo cáo công việc đang chờ doanh nghiệp trả lời. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết có một môi giới đề xuất 100.000 USD, sau đó, Bình trực tiếp mặc cả 70.000 USD.Ngày 18/12, công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam cho người giao tiền cho Bình thì bị Công an Bắc Giang bắt quả tang.Bản tin VnExpress kể thêm chi tiết: Chiều 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã đủ căn cứ cáo buộc Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi, phóng viên báo Thương hiệu và Công luận) có hành vi cưỡng đoạt tài sản.Theo cảnh sát, Bình biết một công ty nước ngoài đổ vốn đầu tư lớn vào tỉnh Bắc Giang, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 công nhân. Công ty đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho phép xây dựng nhà công nhân.Tuy nhiên trong lúc chờ cấp phép, công ty đã tự ý khởi công. Tháng 10, Bình liên hệ với công ty và nói rõ các vi phạm, yêu cầu đưa tiền để không đăng tải sự việc lên báo.Bình sau đó thông qua người môi giới và ra điều kiện công ty trên phải đưa 100.000 USD. Sau mặc cả của doanh nghiệp, Bình đồng ý giảm còn 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).Khoảng 16h ngày 18/12, khi Bình đang nhận tiền từ giám đốc đối ngoại người nước ngoài ở toà soạn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an quận Cầu Giấy bắt giữ, theo trình báo từ trước của doanh nghiệp.Tổng biên tập báo Thương hiệu và Công Luận Vũ Đức Thuận cho biết, Bình đề xuất đi lấy thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân, được Ban biên tập chấp nhận và cấp giấy giới thiệu đến gặp công ty, ban quản lý khu công nghiệp và UBND tỉnh Bắc Giang tìm hiểu. Báo chưa đăng bài viết nào về công ty trên.Bình mới được nhận vào làm việc từ cuối tháng 4, chưa có thẻ nhà báo, chăm chỉ viết tin bài, chưa vi phạm kỷ luật.Báo Công An Nhân Dân cho biết hành vi mặc cả kéo dài gần 2 tháng.Báo CAND kể:“Do số tiền trên quá cao, Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam nên hai bên đã mặc cả giảm xuống còn 70.000 USD và được Bình đồng ý và hẹn tại một địa chỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội để giao dịch. Nhận thấy việc đòi hỏi của Đào Thị Thanh Bình vô lý, vi phạm pháp luật nên Công ty TNHH LEXSHARE- ICT đã báo cáo Cơ quan Công an.Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh và chủ trương kêu gọi đầu tư của nhà nước nên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ đối tượng.Theo đúng lịch hẹn, ngày 18/12, đối tượng Bình đang có hành vi nhận số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng, 51 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang cư trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang- là Giám đốc đối ngoại của Công ty Luxshare – Ici Việt Nam có trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang thì lực lượng Công an bắt quả tang.Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ: 70 nghìn đô la Mỹ, 1 máy tính cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.”Cũng nên nhắc tới một bản tin mấy tháng trước trên Báo Bắc Giang: Hơn 800 công nhân Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam ngừng việc tập thể.Tên công ty Luxshare viết chệch với Lexshare, nhưng thực sự chỉ là một công ty.Báo Bắc Giang ngày 6/07/2018 kể: Sáng 6-7, hơn 800 công nhân Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam (KCN Quang Châu, Việt Yên) ngừng việc tập thể, kiến nghị với chủ sử dụng lao động một số vấn đề liên quan đến chế độ thưởng thâm niên; nghỉ thai sản; cải thiện môi trường làm việc, ăn ca.Được biết, đây là doanh nghiệp (DN) 100% vốn đầu tư của Trung Quốc, đi vào hoạt động từ tháng 7-2017, chuyên sản xuất dây cáp kết nối điện thoại với khoảng 2,8 nghìn lao động đang làm việc....