Hội Thảo Xã Hội Dân Sự Bị Cúp Điện

Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt đã bị Toà án Việt Nam tuỳ tiện quy kết là “gây rối trật tự”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”…;



Cải cách căn bản nền pháp lý để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lý như nhau, xoá bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân (như những người biểu tình ôn hoà đòi quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền đất nước…, những người phản biện chính sách, những người đối lập chính trị…);



Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức (bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng);



Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp;



Đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về;



Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hoá trường học;



Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện trưng cầu ý dân đối với những luật có tác động lớn đến đời sống của đông đảo người dân và an nguy của quốc gia. Lấy pháp trị thay cho đảng trị (của Đảng Cộng sản), tiến tới phân lập ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.



Thực hiện chế độ bầu cử (bao gồm quyền ứng cử) tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế "đảng cử dân bầu”.

HANOI -- Trong khi nhà nước CSVN dị ứng với xã hội dân sự, một bản văn Yêu Sách Tám Điểm đòi dân chủ đã được nhiều vị trí thức ký tên, phổ biến trong nỗ lực đòi hỏi các quyền tự do cho người dân VN.Bản tin RFA kể rằng vào sáng ngày 19/12, hội thảo "Vai trò của các tổ chức xã hội, nhà nước và các bên liên quan trong cung cấp và giám sát dịch vụ công" đã diễn ra tại khách sạn Hanoi Club, 76 Yên Phụ, Hà Nội. Đây là hội thảo thường niên lần 3 của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm nhiều tổ chức xã hội dân sự có đăng ký, tại Việt Nam.Đồng tổ chức hội thảo là 8 tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG), Liên minh hành động vì công bằng và sức khỏe (PAHE), Nhóm quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), Không gian nhân quyền (HRS), Mạng giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET), v.v.RFA ghi rằng hội thảo có sự góp mặt của khoảng 100 người tham dự, trong đó các diễn giả là các tên tuổi trong giới chính sách và xã hội dân sự như TS. Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ThS. Lê Quang Bình – chủ tịch PPWG, TS. Đặng Hoàng Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng, ThS. Nghiêm Hoa – điều phối viên HRS, v.v.Các tham luận của các diễn giả xoay quanh chủ đề của hội thảo, chẳng hạn "Vai trò của nhà nước trong cung cấp dịch vụ công: từ mô hình chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa tư bản tân tự do" (TS. Nguyễn Đức Thành), "Quá trình tư nhân tham gia vào dịch vụ công và vai trò của nhà nước: trường hợp Bridge International Academy" (ThS. Nghiêm Hoa).Đặc biệt, công an ra lệnh ngưng, theo RFA:“Theo lịch trình, hội thảo diễn ra trong một ngày rưỡi, từ ngày 19/12 (cả buổi sáng lẫn buổi chiều) đến ngày 20/12 (riêng buổi sáng). Tuy nhiên, hội thảo phải dừng lại "vì lý một lý do ngoài ý muốn" và "các hoạt động chiều ngày 19 và sáng ngày 20 không thể tiếp tục triển khai", như thông báo trên fanpage của PPWG.Một người tham dự hội thảo cho biết khi TS. Đặng Hoàng Giang đang trình bày tham luận về vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào đảm bảo chất lượng và tiếp cận dịch vụ công thì một số đèn bị tắt làm hội trường tối hẳn. Tầm 12h, Ban Tổ chức thông báo cho người tham dự rằng chính quyền sở tại yêu cầu hội thảo phải dừng lại kèm theo lý do.Lý do đó là Ban Tổ chức hội thảo đã vi phạm Nghị định 257-TTg năm 1957. Như ThS. Nghiêm Hoa viết trên facebook cá nhân của mình thì đó là "một văn bản từ thời chiến được khai quật để áp dụng cho BTC Hội thảo thường niên: tụ tập hơn 5 người ở nơi công cộng phải báo trước 24h cho chính quyền sở tại!"...”Trong khi đó nhiều bản tin cho biết đã có 100 tổ chức, cá nhân Việt Nam khởi xướng Bản Yêu sách tám điểm 2019 đòi các quyền tự do căn bản cho người dân trong nước.Trong bản Yêu Sách Tám Điểm gửi tới Việt Báo, trích như sau:...nhân dịp 100 năm Bản Yêu sách Tám điểm 1919, chúng tôi, những người Việt Nam Yêu Tự do Dân chủ và Công lý, sinh sống trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, xin công bố Bản Yêu sách Tám điểm 2019 sau:Có vẻ như CSVN sẽ kềm kẹp cứng rắn hơn...