Wells Fargo Giới Thiệu Ngân Hàng Thực Phẩm Thường Niên Lần 2: Quyên Tặng 4 Triệu MK Cho Feeding America

SAN FRANCISCO, Ngày 19 tháng 12 năm 2018 – Hôm nay, Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) công bố ra mắt chương trình Ngân Hàng Thực Phẩm Dịp Nghỉ Lễ (Holiday Food Bank) thường niên lần thứ hai của Wells Fargo để cung cấp bữa ăn cho những người và các gia đình cần trợ giúp trong dịp nghỉ lễ này.Wells Fargo đã khởi động chương trình này với khoản quyên tặng $4 triệu cho Feeding America®, tổ chức cứu đói lớn nhất tại Hoa Kỳ. Công ty cũng sẽ đóng góp thêm số tiền tương ứng với tiền quyên tặng của người tiêu dùng cho Feeding America đến $1 triệu, nâng tổng số tiền đóng góp của Wells Fargo lên đến $5 triệu. Theo ước tính, với mỗi $1 đóng góp vào Feeding America cung cấp 10 bữa ăn, Wells Fargo sẽ giúp mang đến hơn 40 triệu bữa ăn cho những người cần trợ giúp. Theo một khảo sát gần đây của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture), 1 trong 8 gia đình tại Mỹ hiện đang chịu đói, không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu.Feeding America cũng sẽ hỗ trợ Wells Fargo thu gom hàng ngàn pound thực phẩm tại các chi nhánh của ngân hàng và các địa điểm khác và phân phối tới các kho thực phẩm địa phương trên toàn Hoa Kỳ.“Tình trạng bấp bênh về thực phẩm thực sự là vấn đề tại quá nhiều cộng đồng, và vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn trong dịp nghỉ lễ”, Jon Campbell, chủ tịch Wells Fargo Foundation cho biết. “Các gia đình tại các khu dân cư gặp khó khăn về kinh tế phải được đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người trước khi họ có thể tập trung vào việc cải thiện tình hình tài chính của mình. Thông qua chương trình Ngân Hàng Thực Phẩm Dịp Lễ thường niên, chúng tôi kết hợp sức mạnh của mạng lưới chi nhánh rộng khắp của Wells Fargo, lòng hảo tâm của khách hàng chúng tôi, sự nhiệt tình của những tình nguyện viên của Wells Fargo và chuyên môn của các ngân hàng thực phẩm cộng đồng để mùa nghỉ lễ tươi sáng hơn một chút cho những người cần trợ giúp nhất”.Dựa trên thành công của chương trình ngân hàng thực phẩm dịp nghỉ lễ năm ngoái, vốn thu gom được hơn 195,000 pound thực phẩm, Wells Fargo khuyến khích các khách hàng, nhân viên và cộng đồng mà mình phục vụ tham gia vào nỗ lực năm nay để “cho đi những gì bạn có thể” trong mùa nghỉ lễ này.Trong khoảng thời gian từ 13 tháng 11 đến 31 tháng 12, mọi người có thể tham gia chương trình này bằng cách:• Quyên tặng các thực phẩm không phân hủy tại một trong 5,700 chi nhánh của ngân hàng Wells Fargo hoặc tại các ngân hàng thực phẩm Lưu Động tại chín thành phố trên toàn Hoa Kỳ.• Quyên tặng tiền cho Feeding America thông qua các máy ATM của Wells Fargo hoặc trực tuyến tại wellsfargo.com/foodbank. Khách hàng dùng thẻ tín dụng của Wells Fargo có thể quyên tặng điểm thưởng chương trình Go Far để hỗ trợ Feeding America hoặc đối tác phi lợi nhuận mà họ lựa chọn. Mỗi $1 tiền thưởng tương đương với 1 điểm.• Dành thời gian làm tình nguyện viên tại một trong 200 ngân hàng thực phẩm thành viên của Feeding America trên toàn Hoa Kỳ.“Đói ăn là một vấn đề ở Hoa Kỳ. Ở mỗi quận hạt tại Hoa Kỳ đều có những người đang đói ăn. Những gương mặt ẩn khuất đang đói ăn có thể là một đồng nghiệp, một người hàng xóm cao niên hoặc một người bạn cùng lớp”, Claire Babineaux-Fontenot, CEO của Feeding America cho biết. “Tình trạng đói ăn đặc biệt trầm trọng hơn trong dịp nghỉ lễ. Feeding America tự hào là đối tác của Wells Fargo để giúp những người đang gặp tình trạng đói ăn trong các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng mỗi người đều được truyền cảm hứng để hỗ trợ những người hàng xóm của mình đang cần trợ giúp bằng cách cho đi những gì họ có thể thông qua chương trình Ngân Hàng Thực Phẩm Dịp Nghỉ Lễ của Wells Fargo”.Các địa điểm ngân hàng thực phẩm Lưu Động bao gồm Atlanta; Charlotte, N.C.; Houston; Los Angeles; New York City; Philadelphia; Phoenix; San Francisco và Washington, D.C. Để biết lịch biểu đầy đủ, vui lòng truy cập www.wellsfargo.com/foodbank.Trong chương trình Ngân Hàng Thực Phẩm Dịp Lễ năm ngoái, nhân viên của Wells Fargo đã tình nguyện đóng góp hơn 7,000 giờ tại các ngân hàng thực phẩm địa phương và kỳ vọng sẽ tăng thêm sự hỗ trợ này trong năm nay.Giới thiệu về Wells FargoWells Fargo & Company (NYSE: WFC) là một công ty dịch vụ tài chính dựa trên cộng đồng, đa dạng, với tài sản trị giá $1.9 ngàn tỷ. Tầm nhìn của Wells Fargo là đáp ứng các nhu cầu tài chính của khách hàng và giúp họ đạt được thành công về tài chính. 