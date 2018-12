Đánh Thầy, Gạo VN, Dự Án Treo, Bóng Đá...

Xuân NiệmSân trường không an toàn tí nào... Lớp học cũng không an toàn... Thậm chí, văn phòng Hiệu trưởng cũng không an toàn.Báo Thanh Niên kể: Sáng 18.12, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, xác nhận có xảy ra vụ một thầy giáo công tác tại Trường THPT Trần Quang Diệu xã Ân Tường Tây, H.Hoài Ân) bị một học sinh đánh ngay tại trường.Theo ông Tuấn, vào tiết học thứ 2 sáng 17.12, thầy giáo K. lên đến cầu thang tầng 2 thì bất ngờ bị một nam sinh lớp 11 cầm gậy đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Sau đó các giáo viên đã can ngăn; nhà trường và gia đình em học sinh nói trên đã cùng đưa thầy K. đi cấp cứu.Bản tin TTXVN kể: Tối 18/12, tại thành phố Tân An (Long An), Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức khai mạc Festival Lúa – Gạo Việt Nam lần III và công bố logo thương hiệu gạo Việt Nam.Trong đó, logo Thương hiệu gạo Việt Nam với trọng tâm là hình ảnh bông lúa cách điệu, các lá lúa được biến tấu tạo hình chim Lạc Việt đang tung cánh. Nền logo màu xanh lá mang thông điệp về Việt Nam là quốc gia có nền nông nghiệp sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.Bản tin Infonet kể: Ngày 18/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Khạnh – nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP)....Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã xác định: Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP, trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.Báo Tuổi Trẻ kể: Theo Sở Tài nguyên và môi trường TP.SG, nhiều dự án "treo" trên địa bàn là do thiếu vốn, giải phóng mặt bằng khó khăn, chủ đầu tư không có năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án...Người dân có nhà, đất trong các dự án "treo", sau khi được xóa "treo" sẽ được xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, xét cấp giấy chủ quyền nhà, đất nếu đủ điều kiện, được quyền chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế thế chấp.Báo Người Lao Động kể: Sài Gòn tiếp tục tìm kiếm tài năng bóng đá từ sinh viên.Chính thức khai mạc vào ngày 23-12 tại SVĐ trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7), Giải bóng đá sinh viên TP SG 2018 có sự góp mặt của 16 đội bóng nam đến từ 16 Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP... Nhằm phát hiện và tuyển chọn những sinh viên tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng VĐV của TP SGđể thành lập đội tuyển tham dự các giải toàn quốc và quốc tế.Báo Dân Trí kể chuyện: Chở hàng chục tấn rác từ Bình Dương sang đổ trộm ở... Đồng Nai.Giữa đêm, tài xế xe tải chở hàng trăm bao đựng chất thải công nghiệp từ tỉnh Bình Dương sang tỉnh Đồng Nai đổ trộm.Ngày 18/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ lái xe Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) cùng một phụ xe để điều tra, làm rõ hành vi đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Chiến bị bắt quả tang đang có hành vi sản xuất mì chính, hạt nêm giả nhãn hiệu nổi tiếng; cùng tang vật trọng lượng lên đến 1 tấn.Lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an Thanh Hoá phối hợp với Đội QLTT số 9 - Chi cục QLTT tỉnh kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Chiến (SN 1980, trú ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) đang có hành vi làm giả mì chính và hạt nêm nhãn hiệu Knorr.VietnamNet kể chuyện Hà Nội: Nữ tài xế Lexus đâm 9 xe nằm la liệt ven hồ Tây, 6 người nhập viện.Nhiều người phải nhập viện sau cú đâm liên hoàn của chiếc ô tô Lexus do 1 phụ nữ lái trên đường Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội....Theo các nhân chứng, người lái chiếc Lexus là 1 phụ nữ đi qua số nhà 81 đường Trích Sài thì đâm vào 4 xe máy và 1 xe biển xanh cùng chiều. Sau đó, xe Lexus lùi đâm thêm vào 3 xe máy và 1 taxi.Anh Hòa, một nhân chứng kể, sau khi gây tai nạn liên hoàn, một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi bước ra từ ghế lái, đi cùng 1 phụ nữ khác rời khỏi hiện trường.Công an đã biết tên nữ tài xế và đang điều tra.Báo Công An Nhân Dân kể chuyện ớt bột gây ung thư: Chiều tối 17-5, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có văn bản thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh ớt bột khô có chứa chất aflatoxin (chất có nguy cơ gây bệnh ung thư gan).Cụ thể, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), Cục An ninh, kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, Bộ Công an thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh ớt bột tại 10 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước.Bản tin Zing kể: Chiếc xe khách 45 chỗ di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ sau đó đâm vào giải phân cách giữa đường và lật nghiêng. Phụ xe tử vong sau tai nạn.Khoảng 13h30 ngày 19/12, chiếc xe khách 45 chỗ đang di chuyển trên quốc lộ 18, khi đi qua khu vực đối diện Nhà Thi Đấu Đa Năng Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thì đâm thẳng vào giải phân cách rồi lật nghiêng.Theo camera hành trình của ôtô phía sau, xe khách gặp nạn mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình. Chiếc xe di chuyển với tốc độ cao trước khi gặp nạn.Báo Người Lao Động kể: Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn trôi.Xuống lòng sông ngay dưới chân đập thủy điện nhặt sắt vụn, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam không may bị nước cuốn trôi khi thủy điện xả nước phát điện.Lúc 15 giờ 30 phút chiều 19-12, ông Trần Triệu Hổ, Trưởng Công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho biết vẫn chưa tìm được tung tích của ông Nguyễn Văn Xuyến (SN 1956; ngụ thôn 8, xã Tiên Lãnh).