Thủ Tướng May: QH Biểu Quyết Brexit Giữa Tháng 1 Năm Tới

LONDON - Lãnh đạo hành pháp vương quốc UK loan báo: thỏa ước Brexit gần 600 trang đạt được với EU sẽ được đưa ra QH biểu quyết vào giữa Tháng 1-2019.Cuộc biểu quyết này buộc các nhà lập pháp quyết định chấp nhận mô hình ấy, hay “ly thân không thỏa thuận.”Thủ Tướng Theresa May cũng phản bác đề nghị trưng cầu dân ý lần thứ nhì, hay trắc nghiệm hậu thuẫn của các phương án khác.Sau 1 tuần lễ rối loạn chứng kiến sự vượt thoát cuộc biểu quyết bất tín nhiệm, bà May nhắc lại chọn lựa thay thế là ly thân không thỏa thuận hay không Brexit. Bà nói “Đây không là thương lượng hoàn hảo, mà là thỏa hiệp”.1 số dân biểu của đảng Bảo Thủ muốn ly khai dứt khoát và thách thức quyền lãnh đạo của bà trong tuần qua báo trước sẽ không bỏ phiếu thuận.Tương tự, đảng của Northern Ireland ủng hộ bà nhưng phản đối kế hoạch Brexit của bà báo trước “không bỏ phiếu yes”.Mặt khác, thủ lãnh Corbyn của đảng Lao Động nói: bà May là kiến trúc sư của khủng hoảng hiến pháp, đưa tới tình thế rối loạn đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử về chính quyền.