1 Bác Sĩ gốc Việt Cho Toa Làm Chết 5 Người, Có Thể Đối Diện Bản Án 40 Năm Tù

Một bác sĩ tại thành phố Irvine, Nam California, bị nghi là đã cho toa thuốc giảm đau (opioids) và những loại cần sa mạnh khác cho những người không có xét nghiệm y tế -- gồm một người đàn ông bị truy tố say rượu lái xe gây tai nạn giết chết một sĩ quan cứu hỏa tại Costa Mesa đang làm nhiệm vụ -- đã bị bắt vào sáng Thứ Ba, theo các viên chức thẩm quyền cho biết.Dzung Anh Pham, 57 tuổi là cư dân thành phố Tustin là nghiệp chủ của Irvine Village Urgent Care, đã đưa ra “rất nhiều” toa thuốc đối với những người nghiện am túy hay những người bán ma túy trên thị trường chợ đen trong thời gian 3 năm, theo văn phòng biện lý Hoa Kỳ cho biết. Ông ấy đối diện 2 tội bị truy tố về phân phối bất hợp pháp thuốc Oxycodone.Khiếu nại hình sự đến sau một hoạt động theo dõi ngầm vào mùa hè mà trong đó một nhà điều tra có được cần sa dễ dàng từ bác sĩ, gồm thuốc giảm đau, thuốc benzodiazepine và Carisoprodol, được biết nh7 là “đe dọa gấp 3” hay “Chúa 3 Ngôi,” theo các công tố viên cho biết.Các viên chức thẩm quyền cho biết rằng, từ năm 2014 tới 2017, ít nhất 5 người đã nhận ma túy từ bác sĩ Pham đã chết vì uống thuốc quá liều.Các nhà điều tra đã khám phá “những bệnh nhân” của bác sĩ yêu cầu số lượng đặc biệt của một số ma túy. Ít nhất 84 người đã có toa thuốc được lấy trong cùng ngày hay trong vòng 2 ngày sau yêu cầu của họ, toa thuốc được gửi đi qua text, theo hồ sơ của vụ án cho biết.Các nhà điều tra cũng phát hiện một tiệm thuốc tây CVS tại Irvine đã ngưng chấp nhận các toa thuốc từ bác sĩ Pham hơn 5 năm trước sau khi ông đã không thể biện minh số thuốc mà ông đã cho toa.Pham bị buộc tội cho toa thuốc sau cùng trên tay của David Ian Long, 28 tuổi là cư dân của Newbury Park là người đã giết 12 người vào tháng trước trong cuộc tàn sát tập thể tại Borderline Bar and Grill tại thành phố Thousand Oaks.Pham đã bỏ vào ngân hàng hơn 5 triệu đô la trong một trương mục đứng tên chung với người vợ từ năm 2013 tới 2018, theo hồ sơ tòa án cho biết.Nếu bị kết án, Pham sẽ đối diện bản án tối đa là 40 năm tù.Cả Pham và luật sư của ông đều chưa có bình luận gì vào Thứ Ba.