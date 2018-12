Tòa Hoãn Tuyên Án Với Cựu Tướng Michael Flynn; Trump Chúc Flynn May Mắn Khi Ra Tòa Nghe Tuyên Án

WASHINGTON - Trước khi ra tòa để biết quyết định án phạt, cựu Tướng Michael Flynn được TT Trump chúc “may mắn.”Twitter của chủ nhân Bạch Ốc ghi: sẽ là đáng chú ý để thấy Flynn nói gì dù đã chịu áp lực lớn về “toa rập” với Nga và cuộc vận động tranh cử thành công. Câu cuối của twitter là “không có thông đồng”.Trong 1 twitter khác, ông nhắc lại mô tả cuộc điều tra “hồ sơ Nga” là “tuồng tìm bắt phù thủy”.Cựu Tướng Flynn là cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của nội các Trump nhận cộng tác với các nhà điều tra, và được công tố viên đặc biệt Robert Mueller tha án tù – có lẽ ông được tự do khi tòa công bố phán quyết trong ngày Thứ Ba 18-12.Các luật sư gợi ý: trong cuộc phỏng vấn Tháng 1-2017, các nhà điều tra không khuyến khích Flynn (lúc đang là cố vấn an ninh quốc gia) mướn luật sư, cũng không cho Flynn biết “khai dối là phạm tội”.Các viên chức công tố giải thích: Flynn không cần được nhắc nhở không nói dối để biết tầm quan trọng của khai báo sự thật.Reuters đưa tin: chánh án Emmet Sullivan được trông đợi tuyên án lúc 11 giờ trưa tại tòa liên bang quản hạt thủ đô Washington D.C.Biên bản ghi: Tháng 12-2017, Flynn nhận tội nói dối về các trò chuyện với ĐS Nga – đầu năm 2017, Flynn khai: không thảo luận với ĐS Kislyak các trừng phạt của Hoa Kỳ mà trên thực tế là có.Nói dối FBI có thể bị phạt tối đa 5 năm tù – bị cáo nhận hợp tác có thể bị phạt bằng án 6 tháng tù.Luật sư của Flynn đã thỉnh cầu quan tòa thời gian quản chế không hơn 1 năm với các điều kiện giám sát tối thiểu, và 200 giờ lao động công ích.Có tin: đoàn Mueller bị tố cáo “giăng bẫy” Flynn, là 1 cộng sự của Trump chỉ làm việc tại Bạch Ốc chưa tới 1 tháng.Tuyên bố tuần qua của công tố viên Mueller nhấn mạnh: Flynn không có lý do để nói dối, và xác quyết “cố vấn an ninh quốc nga nguyên là giám đốc quân báo, cấp Tướng phục vụ quân đội 33 năm phải biết không nên nói dối điều tra viên liên bang”.Tin mới nhận là tòa hoãn tuyên án với bị cáo Flynn.