Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Lễ Trao Hướng Đạo Đại Bàng, Hướng Đạo Hoàng Kim

Westminster, Nam California (Bình Sa) -- Vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018, tại hội trường The Church of Jesus Christ of Latter-day Sant 10332 Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư đã tổ chức lễ trao Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scouts) cho 8 Nam Hướng Đạo Sinh gồm các em: Andrew Nguyen, Bill Hoang, Brian Bui, Calvin Nguyen, EricK Ho, John Truong, Kevin Vu, Tony Nong.Hướng Đạo Hoàng Kim (Girl Scout Gold Award) cho 2 em: Jocelyn Do Tran, Lyna Dinh.Girl Scout Silver Award cho 6 em gồm: Sunny Ngọc Nguyễn, Lylyan Yenson, Isabella Doan, Thanh Tam Nguyen, Rachel Van, Lilian Thuy Than.Girl Scout Bronze Awards cho 6 em gồm: Amy Nguyen, Danielle Do, Kayla Nguyen, Kim Nguyen, Ruby Nguyen, Thanh Nguyen.Buổi lễ diễn ra với sự tham dự ngoài các Trưởng, các em Hướng Đạo Sinh và phụ huynh trong liên đoàn còn có các Trưởng Đại Diên Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam có: Trưởng Tổng Thư Ký Nguyễn Trí Tuệ, Cố Vấn Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Trưởng Lê Đức Phẩm, Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Ban Kế Hoạch và Phát Triển Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Trưởng Trần Chí Hồng Tiên, Trưởng Ban Huân Chương & Khen Thưởng Trưởng Nguyễn Đoàn, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Tammy, Cố Vấn Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Thư Ký Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Tân.Hội Hướng Đạo Nam Hoa Kỳ BSA có: El Capitan Chair – Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Senior District Executive-Ông Jorge Ruiz DeSomocurcio, El Capitan Membership District Executive- Bà Angie Catano, El Capitan District Commissioner – Ông Michael Manix, Eagle Scout Board Review Chairman – Ông Robert StoltzEagle Board Review Team – Ông Ed DePinto và Trưởng Đỗ Việt Long.Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ GSUSA có: Vice President of Girl Scout Orange County – Bà Christina Salcido, Volunteer Specialist of Orange County – Bà Phạm Hộ An.Đại diện các Liên Đoàn gồm có: Liên Đoàn Trường Sơn, Liên Đoàn Hùng Vương, Liên Đoàn QuangTrung-Ngọc Hồi… Các trưởng Niên đến từ các Làng Bách Hợp Quảng Tế, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali.Quan khách có: Đại Diện Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ - Anh Jack Du, Cố Vấn Giao Tế Cộng Đồng Đại Diện Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam- Anh Billy Le, Westminster School District Board Trustee Anh Xavier Nguyễn và một số các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca, phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn phụ trách.” Tiếp theo Mục Sư quản nhiệm nhà thờ LDS Church lên dâng lời cầu nguyện. Tiếp theo các em nhắc lại 3 lời hứa và 10 Điều luật Hướng Đạo, trong 3 lời hứa luôn luôn nhắc nhở các em rằng: “1-Hướng Đạo Sinh tuyệt đối trung thành với tín ngưởng, tâm linh, tổ quốc, quốc gia tôi, 2- Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào, 3- Tuân theo Luật Hướng Đạo.”Sau đó, Trưởng Tammy Nguyễn, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, qúy Trưởng, các cơ quan truyền thông qúy phụ huynh đã đến tham dự buổi lễ trao đẳng cấp cho các em Hướng Đạo Sinh hôm nay.Tiếp theo, ban tổ chức mời Tám nam Hướng Đạo đạt đẳng cấp Đại Bàng và 2 nữ Hướng Đạo Sinh đạt đẳng cấp Hoàng Kim lên sân khấu trình diện trước quan khách và phụ huynh. Trong lúc nầy các Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương HĐVN đã lên trao khăn quàng, đeo huy hiệu Đại Bàng, Hoàng Kim cho các em, đây là giây phút cảm động nhưng hãnh diện nhất cho các phụ huynh, trong lúc nầy ban tổ chức cũng đã mời cha, mẹ của 10 nam nữ Hướng Đạo sinh được trao huy hiệu lên sân khấu để chính con mình gắn huy hiệu Hướng cho các phụ huynh.Sau đó, các em nhận được Bằng Khen của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, của GSV Andrew Đỗ, của Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam, của bà Frances Nguyễn Thế Thủy và ông Xavier Nguyễn từ Học Khu Westminster. Mỗi em còn nhận được phần thưởng của Liên Đoàn HĐ Hoa Lư với một Tropy có hình chim Đại Bàng.Tiếp theo, các em được Giải Thưởng Bạc và Đồng cũng được mời lên sân khấu nhận huy hiệu. Và sau các tiết mục chính, quý khách và phụ huynh được mời dùng cơm tối do Liên Đoàn Hoa Lư khoản đãi và thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Giáng Sinh, mở đầu với bản thánh ca “Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night). Sau đó là các màn đơn ca, song ca do các em Sói, Thiếu và Thanh đoàn HĐ trình diễn. Phụ huynh cũng tham gia với màn trình diễn áo dài đẹp mắt, và trong chương trình có món quà của phụ huynh trao tặng Liên Đoàn Hoa Lư, Trưởng Tammy Nguyễn đại diện nhận phần quà và Liên Đoàn Trưởng Tammy Nguyễn cũng tuyên dương quý phụ huynh đã tích cực cộng tác với Liên Đoàn lo cho các em sinh hoạt một cách đều đặn suốt 21 năm qua.Được biết, Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, được thành lập vào tháng 9 năm 1997 tại thành phố Garden Grove, California, Miền Tây Nam Hoa Kỳ tiếp nối ý chí của người anh hùng Cờ Lau Đinh Bộ Lĩnh. Hiện nay Liên Đoàn Hoa Lư được bảo trợ bởi Hội Bất Vụ Lợi:HoaLu Cultural and Heritage Preservation Youth Foundation.Sau 21 năm thành lập, Liên Đoàn Hoa Lư vẫn tiếp tục sinh hoạt đều đặn tại Garden Grove Park, bên cạnh trường Trung Học Bolsa Grande, (nơi tổ chức Hội Tết Sinh viên trước đây). Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận các đoàn sinh mới gia nhập phong trào.Hiện nay Liên Đoàn Hoa Lư có 10 đơn vị, và trên 270 Đoàn sinh như sau: Ấu Đoàn Mê Linh I (GSUSA -Brownies Troop 997) -Ấu Đoàn Mê Linh II (BSA - Juniors Troop 997) -Ấu Đoàn Cờ Lau I (BSA -Cub Scouts Pack 997) -Ấu Đoàn Cờ Lau II (BSA -Cub Scouts Pack 997).-Thiếu Đoàn Nữ Trưng Trắc (GSUSA -Cadette Troop 997) -Thiếu Đoàn Nữ Trưng Nhị (GSUSA -Cadette Troop 997) -Thiếu Đoàn Nam Đinh Bộ Lĩnh (BSA -Boy Scouts Troop 299) -Thiếu Đoàn Nam Đinh Tiên Hoàng (BSA -Boy Scouts Troop 997) -Thanh Đoàn Trường Yên (BSA Venture -Crew 1299) -Tráng Đoàn Vạn Thắng Vương (Rover Scouts)Là một trong những Liên Đoàn Hướng Đạo đông nhất Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Liên Đoàn Hoa Lư luôn có những sinh hoạt, trò chơi mới lạ và hấp dẫn cho các Đoàn Sinh của mình. Liên Đoàn hiện nay có được những Trưởng trẻ trưởng thành từ Hoa Lư đã hoặc đang học trong các trường Đại Học trở về Liên Đoàn để tiếp tục sinh hoạt hướng dẫn các thế hệ sau. Liên Đoàn Hoa Lư luôn luôn tham gia trong các sinh hoạt của Miền Tay Nam Hoa Kỳ nói riêng và của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam nói chung; cũng như các dự án phục vụ cộng đồng như đóng Chùa Một Cột, Phú Vân Lâu, Thánh Gióng, Nhà Sàn, v.v. trong Hội Tết Sinh Viên hàng năm tại Quận Cam. Đặc biệt Tại Liên Đoàn Hoa Lư các em được khuyến khích nói, hát và đọc Tiếng Việt trong các sinh hoạt Hướng Đạo.Sự phát triển của Liên Đoàn cũng nhờ một phần đóng góp và yểm trợ nhiệt tình từ Hội Phụ Huynh và một số mạnh thường quân của Liên Đoàn.Liên Đoàn Hoa Lư rất hãnh diện đã góp phần đao tạo được nhiều thanh thiếu niên hữu ích cho xã hội và cộng đồng với 45 Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scouts), 25 Hoàng Kim (Girl Scout Gold Awards), 69 Giải Thưởng Bạc (Silver Awards), 76 Giải Thưởng Đồng (Bronze Awards), 2 Đại Bang Vũ (Eagle Palm), va 20 Đoàn sinh Xuất Sắc (Ourtstanding Scouts).Liên Đoàn trân trọng lính mời Quý Trưởng, quý vị phụ huynh ghé thăm Liên Đoàn Hoa Lư tại Garden Grove Park, số 9301 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844 vào ngày Chủ Nhật từ 9 giờ sang đến 12 giờ trưa (ngoại trừ những ngày bị mưa, lễ hay có các sinh hoạt khác).Mọi chi tiết tìm hiểu và tham gia phong trào Hướng Đạo Việt Nam, xin liên lạc Trưởng Tổng Thư Ký Nguyễn Trí Tuệ (714) 200 4186. Email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com