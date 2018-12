Liên Trường Trung Học Việt Nam Mời Dự Tất Niên, Countdown New Year’s Eve Gây Quỹ Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh VNCH

Hình hồ sơ.

Westminster (Nguyễn Tâm)- - Như thông lệ hằng năm, đã liên tục trong 16 năm qua, Liên Trường Trung Học Việt Nam-Nam California đều tổ chức buổi Họp Măt Tất Niên Countdown New Year’s Eve 2019, đồng thời gây quỹ Cây Mùa Xuân cho TPBVNCH, buổi tiệc năm nay được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại nhà hàng Mon Amour, số 3150 W. Lincoln Ave. # 134 (góc Western), Anaheim. Tham dự buổi tiệc tất niên Liên Trường ngoài một số qúy Thầy, Cô, các cựu học sinh các trường như: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Petrus-Trương Vinh Ký, Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh (Đà Nẳng), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Liên Trường Pleiku, Nữ Trung Học Nha Trang, Lê Ngọc Hân (Mỹ tho) v.v,… còn có sự tham dự của một số các vị mạnh thường quân, các thân hữu.Chương trình dạ tiệc, có phần văn nghệ do nghệ sĩ các trường đóng góp, ngoài ra còn có các tiết mục như: thi kể chuyện vui, dạ vũ, và Countdown New Year’s Eve 2019 với Champagne.Giá vé ủng hộ: bảo trợ $60, vé thường $40Tất cả số tiền do Mạnh Thường Quân gửi tặng & tiền lời trong Buổi Họp Mặt sẽ đựợc Liên Trường gửi về giúp đỡ trực tiếp cho ca Thương Phế Binh VNCH tại Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, cựu học sinh các trường bạn và thân hữu cùng gia đình đến tham dự buổi Họp mặt Tất Niên Liên Trường.Mọi chi tiết liên lạc lay vé: Trung Tâm Mưa Hồng , 9531 Bolsa Ave.(trong khu Bolsa Mini Mall), Westminster, CA, Phone (714) 531-7692 .Các cựu học sinh liên lạc với hội:Nguyễn Trải, Mai Đông Thành (714) 717-8291 Chu Văn An, Nguyễn Mai (714) 889-8498 Pleiku, Tuyết Mai (213) 842-3660, Nguyễn Thi Hương (714) 248-4165, Nguyễn Hoàng, Lê Vang (714) 548-2267, Quốc Học, BS. Võ Đình Hữu (714) 928-3038, Đoàn Thị Điểm, Mindy Hà (714) 472-6965, Lý Thanh Thiện (714) 402-2799 Petrus Ký, Hoàng Anh (714) 782-8338, Gia Long Thanh Mai (714) 869-3042, Thanh Hương (714) 775-5468, Trưng Vương, Mai Khanh (714) 504-4936, Mộng Tâm (714) 402-2189, Lê Văn Duyệt, Ngọc Hoa (714) 402-5191, Châu Văn Tiếp, Cao Văn Trung (626) 483-7568, Bạch Tuyết (714) 904-6613 , Đồng Khánh Ninh Thuận (714)655-4714.Được biết trong năm 2018, Liên Trường đã gửi Quà Xuân về VN trực tiếp (qua 1 công ty chuyển tiền tại TP Westminster) giúp đỡ được 490 Gia đình TPB & Quả phụ VNCH mỗi gia đình nhận $50 USD với tổng số tiền gửi về ( bao gồm lệ phí) là $25,938 USD trong đó các Manh Thường Quân đã yểm trợ $24,492 USD. Tính từ năm 2002, Liên Truờng đã giúp đỡ đựơc tổng công 4,605 gia đình TPBVNCH & Quả phụ, tặng 29 chiếc xe lăn với tổng số tiền giúp đỡ lên đến $248,206 USD. Các Mạnh Thường Quân muốn yểm trợ cho Quỹ Cây Muà Xuân TPBVNCH xin vui lòng gửi check về các Thành viên LT nói trên hoặc mail về: Lien Truong THVN, 1801 Chantilly Ln, Fullerton, CA 92833. Check xin đề: Lien Truong THVN. Memo: Quỹ TPBVNCH 2019.Theo Kỹ sư Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường cho biết, tính đến nay các Mạnh Thường Quân đã gửi checks về yểm trợ Cây Mùa Xuân TPBVNCH được $20,510 USD và Liên Trường vẫn còn đang tiếp tục nhận yểm trợ của các Mạnh Thường Quân từ các nơi xa gửi về.Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Nguyễn Trải, Mai Đông Thành, Chủ tịch luân phiên (714)717-8291, Chu Văn An Nguyễn Mai, (714) 889-8498, hoặc E-mail:lientruongthvn@yahoo.com.