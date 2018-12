Nhật: Du Học Sinh Việt Giả Bằng, Dở Tiếng Nhật

Nhật Bản đã biết những mánh mung của các du học sinh VN sang Nhật học với các tệ nạn bằng giả và tội phạm nên đã cấm 12 văn phòng tư vấn du học VN không được cấp thị thực để hành nghề, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA cho biết rằng, “Chính phủ Nhật sẽ không chấp nhận đơn xin thị thực trong 6 tháng đối với 12 văn phòng tư vấn du học Việt Nam vì lo ngại nạn giả mạo hồ sơ và gia tăng tỷ lệ tội phạm.“Báo Nhật Pie News hôm 18/12 cho biết lệnh cấm được đưa ra theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Nhật, theo đó Tòa Đại sứ Nhật tại Việt Nam sẽ bác hồ sơ của 12 cơ sở tư vấn du học từ nay cho đến 3/2019.“Báo này cho biết sau khi các viên chức lãnh sự Nhật điều tra trình độ Nhật ngữ của các đương đơn thì phát hiện có nhiều nghi vấn vi phạm hình sự.“Theo tờ The Mainichi, điều tra ban đầu cho biết có hơn 10% sinh viên Việt Nam được phỏng vấn không đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Nhật, nhưng đối với các hồ sơ từ 12 văn phòng du học này thì con số đó đã lên hơn 30%.“Hiện nay các quan chức tòa đại sứ nghi ngờ rằng các văn phòng tư vấn du học này làm giả chứng chỉ trình độ tiếng Nhật và đưa vào hồ sơ xin thị thực.“Ông Tomohiro Miyai, Phó Giám đốc của Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản, nói với The PIE News rằng các lệnh cấm này tương đối ngắn nhằm để cảnh báo, giúp các cơ sở này cải thiện tình hình.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Trước đó, hôm 8/12, truyền thông Việt Nam loan tin rằng Toà Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội đã ra thông báo về một số công ty du học làm giả giấy tờ và có hành vi lừa gạt tại một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội, những công ty này sẽ không được chấp nhận đại diện nộp hồ sơ xin visa.“Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty du học đã có những hành vi không minh bạch trong việc cung cấp thông tin ứng viên như trình độ tiếng Nhật, năng lực chuyên môn hay khả năng tài chính; một số công ty khác còn có dấu hiệu đưa lao động sang Nhật trái phép núp bóng du học.“Báo Tuổi Trẻ ngày 8/12 loan tin, 5 cơ sở tư vấn du học của Việt Nam sẽ không được chấp nhận đại diện nộp hồ sơ xin visa Nhật từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/5/ 2019. Các công ty này đều có trụ sở tại Hà Nội.”