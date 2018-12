(Xem: 30)

Báo Công Thương kể rằng dự báo giá trị xuất cảng rau, quả năm 2018 sẽ có tốc độ tăng trưởng khoảng 10% so với năm trước, thấp hơn nhiều so với con số 42,4% của năm 2017. Riêng giá trị xuất cảng rau, quả tháng 11/2018 ước đạt 283 triệu USD, đưa giá trị xuất cảng rau, quả 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.